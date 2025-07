Terribile incidente nella notte: cinque ragazzi feriti, due gravissimi

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 20 luglio 2025 – Terribile incidente. È successo intorno alle 3 di notte di domenica 20 luglio sulla provinciale delle Collacchie, la strada che da Castiglione della Pescaia va a Marina di Grosseto. Il bilancio è pesante: sono cinque feriti, di cui due ragazzi di 20 e 21 anni in gravissime condizioni e altri tre 26enni portati in ospedale.

L’allarme alla centrale del 118 e ai carabinieri è stato lanciato intorno alle 3. In base alle prime informazioni sulla dinamica, le due auto sulle quali viaggiavano i ragazzi procedevano nella stessa direzione. Poi all’improvviso lo scontro, forse per un sorpasso, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Una delle due vetture, dopo l’incidente, si è ribaltata in strada.

I soccorritori e i carabinieri sono arrivati sul posto il prima possibile. Intervenuti i mezzi della Misericordia e della Croce Rossa di Marina di Grosseto e di Castiglione della Pescaia. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Vista la gravità dell’incidente è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso Pegaso 2.

I due ragazzi di 20 e 21 anni sono stati trasferiti in codice 3, dunque in gravissime condizioni, con l’elisoccorso alle Scotte di Siena. Gli altri tre ragazzi, tutti di 26 anni, sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.