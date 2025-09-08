La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Cultura e spettacoli
Cultura e spettacoliQuattro Hotel Elba con Barbieri: chi ha vinto e i momenti clou, dall'uovo alla Napoleone alle zanzare
8 set 2025
REDAZIONE CULTURA E SPETTACOLI
Quattro Hotel Elba con Barbieri: chi ha vinto e i momenti clou, dall'uovo alla Napoleone alle zanzare

Nella serata di domenica 7 settembre Sky ha mandato in onda la puntata dedicata alle strutture dell'isola: ad aggiudicarsi la sfida è stato l'Airone di Portoferraio, struttura storica che si affaccia sul golfo. Una sfida non priva di colpi di scena ma anche di passaggi esilaranti. Importante la vetrina per la perla dell'Arcipelago Toscano

Bruno Barbieri con le concorrenti di Quattro Hotel Isola d'Elba. La puntata si può rivedere on demand su Sky

Portoferraio, 8 settembre 2025 - Era una puntata attesissima in Toscana e non ha deluso. La nuova stagione di Quattro Hotel, lo show di Sky con Bruno Barbieri che ottiene sempre più consensi stagione dopo stagione, è iniziata con il botto. Grazie all'isola d'Elba. E' qui che è stata ambientata la puntata registrata nei mesi scorsi, in verità fuori stagione. Con il meteo che, durante le riprese, ha fatto un po' i capricci. Questo non ha penalizzato l'isola, per la quale la vetrina di Quattro Hotel è stata molto importante, tra i tanti show, film e serie ambientati nella perla dell'Arcipelago Toscano. Vince l'Hotel Airone, struttura storica che si affaccia sul golfo di Portoferraio. La formula è la stessa di sempre: quattro hotel di una precisa zona turistica si sfidano. In palio c'è la palma di migliore. In gara c'erano anche due "apartment hotel", il Capobianco di Porto Azzurro e l'Elbitat Homes di Bagnaia, oltre a un'altra struttura molto conosciuta di Marina di Campo, l'Hotel Barracuda. 

Continua a leggere questo articolo

© Riproduzione riservata