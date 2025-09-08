Quattro Hotel Elba con Barbieri: chi ha vinto e i momenti clou, dall'uovo alla Napoleone alle zanzare

Portoferraio, 8 settembre 2025 - Era una puntata attesissima in Toscana e non ha deluso. La nuova stagione di Quattro Hotel, lo show di Sky con Bruno Barbieri che ottiene sempre più consensi stagione dopo stagione, è iniziata con il botto. Grazie all'isola d'Elba. E' qui che è stata ambientata la puntata registrata nei mesi scorsi, in verità fuori stagione. Con il meteo che, durante le riprese, ha fatto un po' i capricci. Questo non ha penalizzato l'isola, per la quale la vetrina di Quattro Hotel è stata molto importante, tra i tanti show, film e serie ambientati nella perla dell'Arcipelago Toscano. Vince l'Hotel Airone, struttura storica che si affaccia sul golfo di Portoferraio. La formula è la stessa di sempre: quattro hotel di una precisa zona turistica si sfidano. In palio c'è la palma di migliore. In gara c'erano anche due "apartment hotel", il Capobianco di Porto Azzurro e l'Elbitat Homes di Bagnaia, oltre a un'altra struttura molto conosciuta di Marina di Campo, l'Hotel Barracuda.