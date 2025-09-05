Il macellaio star: da Capalbio alla tv, altri programmi per lui, “Su Rai Due per esaudire sogni”

Capalbio, 6 settembre 2025 – Luca Terni torna sulla Rai e lancia un nuovo programma su Discovery. Il macellaio capalbiese, partito nella sua avventura televisiva nove anni fa con la trasmissione ’Detto Fatto’ di Caterina Balivo – in cui venne nominato come il migliore d’Italia nella sua professione – prosegue la sua carriera nel piccolo schermo con tanti programmi, soprattutto sui canali Discovery.

Da “C’è ciccia” a “Scarpetta d’Italia” fino a “Toscana on the road”, da anni Terni conduce trasmissioni molto apprezzate snocciolando tutti i segreti sulla carne e non solo, girando lo Stivale per far conoscere usi e tradizioni culinarie dei posti che vengono selezionati per le puntate. Adesso torna su Rai 2, come coach, nel programma ’La Porta Magica’ condotto da Andrea Delogu nella fascia pomeridiana, un appuntamento fisso anche in questa nuova stagione televisiva dopo quella dello scorso anno.

“Lì andiamo a realizzare i sogni delle persone – spiega Terni –. La mia rubrica è in ambito culinario, all’interno di un programma di varietà che prevede altri ambiti, dalla moda al ballo, parrucchieri e tanto altro”. Non solo Rai però per Terni, che torna anche su Discovery con una nuova trasmissione che lo vede protagonista, “The Golden Steack”, andando alla ricerca della migliore bistecca in giro per l’Italia.

“Sarò nella doppia veste di conduttore e giudice – racconta –. Assieme ad altri giudici cerchiamo la migliore bistecca d’Italia, con i migliori grigliatori che si sfidano. Il 12, 13 e 14 settembre gireremo le riprese della finalissima che si terrà a Caserta. Il tutto andrà in onda il prossimo inverno, nel prime time su Discovery. Abbiamo già fatto le selezioni in giro per l’Italia”.

E non solo. “Stiamo per iniziare anche le riprese per la quinta edizione di Scarpetta d’Italia – annuncia –. Uno dei programmi in ambito food più famosi dove l’intento dei partecipanti è farmi fare la scarpetta”. Il 38enne Luca Terni, partito dalla bottega del padre a Capalbio Scalo, si è dunque fatto strada nel panorama televisivo e non solo, cucinando anche per moltissimi vip e, in più di un’occasione, anche a Coverciano per la Nazionale italiana. E tanti sono i personaggi che si sono avvicendati nella sua locanda ’Grigl’io’ ad Ansedonia, che gestisce con il fratello Nicola: dall’attrice di Hollywood Anne Hathaway a Maria De Filippi e Antonella Clerici.

Andrea Capitani