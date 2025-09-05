In Consiglio. Palestina e remigrazione

GROSSETOIl presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti (foto) ha convocato il consiglio comunale di Grosseto per oggi alle 10.

Prima dell’inizio dei lavori consiliari sarà proiettato un breve video sulla comunità di Nomadelfia, nell’ambito del progetto ’La bella storia dei consiglieri’. Dopo la proiezione inizieranno i lavori veri e propri dell’assise. Non molti gli argomenti all’ordine, ma alcuni di fondamentale importanza e spunti di sicura discussione tra maggioranza e opposizione. Dopo le consuete comunicazioni istituzionali e l’approvazione dei verbali della seduta precedente, cioè quella del 28 luglio scorso ci sarà la surroga della consigliera Carla Minacci.

Poi si passerà alla discussione e successiva eventuale approvazione dell’ordine del giorno per l’attuazione di un ’Piano nazionale di remigrazione’. Proposta che è stata presentata dai consiglieri Vasellini e Bragaglia (Lista Vivarelli Colonna sindaco). Punto che non è escluso dia luogo ad un acceso dibattito.

Seguirà poi l’ordine del giorno presentato questa volta dai capigruppo di minoranza: ’Riconoscimento dello Stato di Palestina; adesione alla rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese; sostegno al cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi, alla protezione dei civili e al rispetto del diritto internazionale". E anche in questo caso molto probabile un vivace dibattito.