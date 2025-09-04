Le undici migliori gelaterie in Toscana: l'estate e una classifica le incoronano

Firenze, 4 settembre 2025 - Partiamo da una certezza: ognuno ha la sua gelateria del cuore. Ognuno ha l'indirizzo giusto per gustare la coppetta o il cono dei sogni. E in Toscana i maestri gelatieri non mancano. Persone che, spesso di generazione in generazione, conservano ricette top con materie prime eccellenti. Un vero caleidoscopio di sapori. Nell'ambito di questo caleidoscopio, ecco una nuova classifica delle migliori gelaterie di Toscana. Il portale Dissapore realizza la sua graduatoria, andando in giro ai quattro angoli della regione. E scoprendo certezze incrollabili ma anche nuove gelaterie emergenti che nei prossimi anni potrebbero diventare splendide realtà. Ecco dunque la classifica.