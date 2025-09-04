Arezzo, 4 settembre 2025 – A Soci arriva il raduno nazionale golden retriever: un

fiume dorato di oltre 150 amici a quattro zampe provenienti da tutta Italia.

Il 13 settembre Soci diventerà la capitale italiana del Golden Retriever, la

bellissima razza di amici a quattro zampe, famosa per il suo mantello

dorato e il suo buon carattere. Nella bella posizione della Casa Agricola

Rossi, adagiata sulla riva dell'Archiano a pochi passi dalla ciclopista

omonima, questa azienda ospiterà il Raduno Nazionale del Golden

Cane da riporto.

Grazie all'Associazione Golden Retriever Family, questa bella iniziativa è

arrivata in Casentino tramite Irene che, insieme al fratello Daniele, nel 2018

ha fatto rifiorire un amore di famiglia trasmesso dal nonno Vasco, legato a

questi luoghi fin dall'infanzia.

Il raduno – un'idea nata tra Torino e Lignano Sabbiadoro da due amiche di

Irene – porterà in Casentino, a Soci, oltre 150 amici a quattro zampe e più

di 200 persone al loro seguito.

La mattina alle ore 10 del 13 settembre tutta la bella comitiva di amici a due

e quattro zampe, sarà nel capoluogo provinciale in piazza San Iacopo per

poi spostarsi a pranzo e nel pomeriggio a Soci all'azienda agricola Rossi.

Qui sarà allestita un'area Golden Village, dove saranno coinvolte tante

associazioni e realtà locali tra cui il canile del Casentino, un'area giochi

grazie al Centro Cinofilo casentinese. Il tutto finirà con una bella sfilata

dorata lungo l'argine dei campi a cui tutti potranno partecipare.

La realtà che ha reso possibile questa giornata in Casentino – oltre

all'entusiasmo di Irene - è l'Associazione Golden RetrivierFamily.

Le fondatrici Debora Zanon e Debora Moretto sono conosciute grazie

ai loro amici dorati.

Da un'idea nata quasi per gioco, nel 2023 organizzano il primo raduno

Golden a Lignano Sabbiadoro. Lo straordinario successo di quella prima

prova le ha portate lontano e ogni volta quel successo si ripete, allargando

la bella famiglia degli amici e amiche dei Golden.

Il Casentino verde e pet friendly, conosciuto grazie all'amicizia con Irene di

Casa Agricola Rossi che divide la sua vita tra l'azienda sociana e Torino,

sarà una nuova opportunità per questa grande famiglia di appassionati di

questi cani meravigliosi, che stanno bene in famiglia e accanto ai bambini,

ma che aiuta tanto gli umani anche in tante altre attività sociali.

Irene che ha aperto le porte della vallata a questa iniziativa commenta:

“Conosco bene le due Debora, amiche “per il pelo”, possiamo dire, e

apprezzo il loro progetto poichè anch’io amo i Golden e ne ho uno in casa.

Credo che il Casentino possa offrire molto, anche in futuro, a tutti coloro

che verranno a Soci il 13 in questa occasione e che non potranno che

amarlo e tornarci per le loro vacanze future. Il nostro obiettivo è proprio

questo: far conoscere questo luogo a tutti coloro che magari, fino ad oggi,

non hanno avuto occasione di visitarlo. Siamo felici di poter aprire le porte

della nostra realtà per farlo in grande con questa vallata straordinaria,

nostra culla di infanzia dove abbiamo deciso di riportare il cuore e molto di

più. Ringrazio il comune tutte le associazioni di Bibbiena che ci hanno dato

la loro disponibilità a partecipare”.