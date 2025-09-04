Arezzo, 4 settembre 2025 – A Soci arriva il raduno nazionale golden retriever: un
fiume dorato di oltre 150 amici a quattro zampe provenienti da tutta Italia.
Il 13 settembre Soci diventerà la capitale italiana del Golden Retriever, la
bellissima razza di amici a quattro zampe, famosa per il suo mantello
dorato e il suo buon carattere. Nella bella posizione della Casa Agricola
Rossi, adagiata sulla riva dell'Archiano a pochi passi dalla ciclopista
omonima, questa azienda ospiterà il Raduno Nazionale del Golden
Cane da riporto.
Grazie all'Associazione Golden Retriever Family, questa bella iniziativa è
arrivata in Casentino tramite Irene che, insieme al fratello Daniele, nel 2018
ha fatto rifiorire un amore di famiglia trasmesso dal nonno Vasco, legato a
questi luoghi fin dall'infanzia.
Il raduno – un'idea nata tra Torino e Lignano Sabbiadoro da due amiche di
Irene – porterà in Casentino, a Soci, oltre 150 amici a quattro zampe e più
di 200 persone al loro seguito.
La mattina alle ore 10 del 13 settembre tutta la bella comitiva di amici a due
e quattro zampe, sarà nel capoluogo provinciale in piazza San Iacopo per
poi spostarsi a pranzo e nel pomeriggio a Soci all'azienda agricola Rossi.
Qui sarà allestita un'area Golden Village, dove saranno coinvolte tante
associazioni e realtà locali tra cui il canile del Casentino, un'area giochi
grazie al Centro Cinofilo casentinese. Il tutto finirà con una bella sfilata
dorata lungo l'argine dei campi a cui tutti potranno partecipare.
La realtà che ha reso possibile questa giornata in Casentino – oltre
all'entusiasmo di Irene - è l'Associazione Golden RetrivierFamily.
Le fondatrici Debora Zanon e Debora Moretto sono conosciute grazie
ai loro amici dorati.
Da un'idea nata quasi per gioco, nel 2023 organizzano il primo raduno
Golden a Lignano Sabbiadoro. Lo straordinario successo di quella prima
prova le ha portate lontano e ogni volta quel successo si ripete, allargando
la bella famiglia degli amici e amiche dei Golden.
Il Casentino verde e pet friendly, conosciuto grazie all'amicizia con Irene di
Casa Agricola Rossi che divide la sua vita tra l'azienda sociana e Torino,
sarà una nuova opportunità per questa grande famiglia di appassionati di
questi cani meravigliosi, che stanno bene in famiglia e accanto ai bambini,
ma che aiuta tanto gli umani anche in tante altre attività sociali.
Irene che ha aperto le porte della vallata a questa iniziativa commenta:
“Conosco bene le due Debora, amiche “per il pelo”, possiamo dire, e
apprezzo il loro progetto poichè anch’io amo i Golden e ne ho uno in casa.
Credo che il Casentino possa offrire molto, anche in futuro, a tutti coloro
che verranno a Soci il 13 in questa occasione e che non potranno che
amarlo e tornarci per le loro vacanze future. Il nostro obiettivo è proprio
questo: far conoscere questo luogo a tutti coloro che magari, fino ad oggi,
non hanno avuto occasione di visitarlo. Siamo felici di poter aprire le porte
della nostra realtà per farlo in grande con questa vallata straordinaria,
nostra culla di infanzia dove abbiamo deciso di riportare il cuore e molto di
più. Ringrazio il comune tutte le associazioni di Bibbiena che ci hanno dato
la loro disponibilità a partecipare”.