ARezzo, 3 settembre 2025 – Tre appuntamenti alla Biblioteca città di Arezzo per il progetto di Cantiere Artaud dedicato alla lettura nella prima infanzia

La Biblioteca città di Arezzo ospita, sempre alle 17:00 nella sala conferenze, tre appuntamenti di “Seminare parole, (r)accogliere emozioni”, realizzato da Cantiere Artaud con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell'ambito del bando Leggimi 0-6 e con il contributo di Fondazione CR Firenze. Il progetto da marzo coinvolge bambini fino ai 6 anni con spettacoli di teatro di figura e laboratori artistici, mentre un corso di formazione è indirizzato a educatori, insegnanti, librai, bibliotecari, pediatri e genitori.

Gli incontri, aperti a tutti con prenotazione obbligatoria (info e iscrizioni [email protected] oppure 3347879712), sono condotti da professionisti di collaudata esperienza: venerdì 12 settembre è in programma “Le sfumature della voce ei colori dell'ascolto . Paradiso presso Fondazione Pistoletto a Biella.

Venerdì 26 settembre, "Allenare alla vita. Competenza emotiva e affettiva dell'adulto", con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di scienze biomediche dell'Università degli studi di Milano. Nel 2004 il ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d'argento al merito in Sanità Pubblica. È autore di molti bestseller di parenting e psicologia, tra i quali “Tutto troppo presto”, “L'età dello tsunami”, “Ragazzo mio”, tradotti in più di quindici nazioni e vincitori di numerosi premi.