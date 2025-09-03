Arezzo, 3 settembre 2025 – "Perdono 2025" al via con gli eventi del venerdì a Montevarchi. Torna l'attesa serata per i giovani con “Parco delle Stelle- Nirvana on tour” in piazza XX settembre

Si scaldano i motori per venerdì 5 settembre, data di inizio dei festeggiamenti del “Perdono 2025” a Montevarchi, con un ricco programma di eventi tra musica, arte e storia. Come da tradizione, l'avvio ufficiale è fissato per le ore 21.00, in piazza dello Sferisterio con il Concerto del Corpo Musicale “G.Puccini”. Il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, aprirà la manifestazione con i saluti istituzionali, seguita dall'esibizione della banda, diretta dai maestri Francesco Morbidelli e Andrea Soldani, che questo anno proporrà un programma musicale in chiave pop, con brani celebri di De André, Morandi, Queen e 883. Sempre alle ore 21.00 si aprirà anche il Luna Park in piazzale Allende

A seguire, alle ore 23.00 in Piazza XX Settembre, torna l'attesissimo evento dedicato ai giovani con “Dancing Square – La piazza che balla”, organizzato dalla discoteca “Parco delle Stelle - Nirvana on Tour”. A far divertire il pubblico ci saranno DJ Smerling e Francesco Pisciotta, accompagnati dalla voce Stefano Chiocchini. L'area cocktail bar sarà curata da Fresko – La Capannina che prosegue il successo dell'apertura estiva dello storico locale lungo l'Arno.

Nel pomeriggio di venerdì saranno inaugurate due importanti mostre. Alle ore 17.00, al Centro San Lodovico, sarà aperta l'esposizione “Laudamus Dominum: Miniature Emmanuel – Il Divino nel Dettaglio” che celebra il talento dell'artista Wong Wing Kuen, noto per la sua interpretazione personale e raffinata dell'iconografia bizantina. Dopo oltre dieci anni di studio e pratica delle tecniche pittoriche tradizionali, l'artista ha sviluppato uno stile riconoscibile, dipingendo miniature su piccoli blocchi di legno con una precisione quasi monastica. Tra le opere spiccano raffigurazioni della Santa Trinità, ispirate alla celebre icona di Rublev, con angeli avvolti in trame delicati e punti dorati simbolo della presenza divina. La mostra sarà visitabile fino al 10 settembre.

Alle ore 18.00, al Chiostro di Cennano, aprirà invece la prima delle due mostre fotografiche a cura dell'Associazione Fotoamatori F. Mochi dal titolo “Ritratti di famiglia”. L'esposizione raccoglie le immagini di circa 300 montevarchini appartenenti a 78 famiglie, fotografate nel fondo storico Vestri, simbolo della storia fotografica di Montevarchi. Gli scatti, realizzati da 28 fotografi dell'associazione, offrono un ritratto autentico e contemporaneo della comunità. La mostra sarà aperta fino al 12 settembre.

Sempre alle ore 18.00, presso il primo piano del “Mercatale - Mercato Coperto degli Agricoltori di Montevarchi”, in via Trieste, si terrà un evento dedicato all'agroalimentare e al valore delle produzioni locali, dal titolo “PAT, DOC, DOCG, IGT… ma cosa significano davvero tutte queste singole? Un incontro aperto a tutti, pensato per chi ama il buon cibo e vuole informarsi di più su ciò che porta in tavola ogni giorno. Interverranno esperti ed imprenditori agricoli del territorio Al. Al termine, la degustazione dell'originale “rocchino di sedano”, a cura dell'Associazione Cuochi del Valdarno, in accompagnamento a prodotti tipici locali.