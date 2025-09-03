Arezzo, 3 settembre 2025 – Die Zarge, clarinetto e archi incantevoli nel Chiostro di San Francesco

Giovedì 4 settembre 2025, alle ore 21.00, il Chiostro di San Francesco farà da cornice a una nuova serenata estiva ospitando l'orchestra da camera Die Zarge.

Da sette anni ormai il Comune di Castiglion Fiorentino rinnova l'invito a questo ensemble di Monaco di Baviera, apprezzato per l'eleganza delle sue esecuzioni e per una storia lunga cinquant'anni, celebrata quest'anno con un concerto nella Residenza ufficiale di Monaco. A sottolinearne il valore, anche le parole del sindaco della città tedesca, che ha definito Die Zarge “una pluripremiata orchestra amatoriale dal livello musicale altissimo e dal posto fisso nella città della musica di Monaco”.

Il programma della serata, che spazia da GF Händel a C. Stamitz, da WA Mozart a B. Bartók, prevede una selezione speciale dedicata al dialogo tra archi e clarinetto. Protagonisti saranno il clarinettista Alexander Schwalb e il direttore dell'ensemble, il professore Bernhard Tluck, che guideranno il pubblico in un percorso sonoro raffinato e suggestivo.