Arezzo, 2 settembre 2025 – Torna la Festa della Rificolona a San Giovanni Valdarno

Domenica 7 settembre una giornata di tradizione, musica e divertimento per grandi e piccoli

San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi di fine estate: la Festa della Rificolona, ​​in programma domenica 7 settembre. Un evento che affonda le radici nella tradizione popolare toscana e che ogni anno coinvolge grandi e piccoli grazie al concorso di rificolone e zucche, organizzato dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno con il patrocinio del Comune.

Il programma prenderà il via alle ore 17 in piazza Cavour con il laboratorio creativo di rificolone e zucche, realizzato in collaborazione con il progetto Cittadini attivi.

Alle 17,30 nella Sala La Nonziata, spazio alla musica con il concerto per sole voci “Ave donna Sanctissima”, a cura del gruppo vocale femminile EstroinCanto. EstroInCanto è un sestetto vocale femminile nato nel 2023 a Vaggio di Reggello (FI) da un'idea di Bianca Mazzini. Il gruppo riunione cantanti accomunate dalla passione per la vocalità d'insieme e porta avanti un'attività di volontariato culturale dedicata alla valorizzazione della coralità femminile. Il repertorio, prevalentemente sacro a cappella – dal gregoriano al contemporaneo – include anche arrangiamenti originali firmati da Tiziana Nuti.

La festa entrerà nel vivo in serata: alle 20,45 il ritrovo è fissato in piazza Cesare Battisti per la partenza della tradizionale sfilata di rificolone e zucche che, attraversando le vie del centro storico, raggiungerà piazza Masaccio verso le 21,15 accompagnata, come da tradizione, dalla musica del Concerto comunale. Qui si terranno la benedizione e la suggestiva fiaccolata dal campanile, preludio al concorso e alla premiazione dei vincitori. La serata sarà condotta da Annalisa Cuccoli e Giuseppe D'Orsi, con la partecipazione dell'Accademia della Danza Roberta Serio.

Per iscriversi alla gara di zucche e rificolone è possibile recarsi alla sede della Pro Loco in piazza Cavour, chiamare il numero 055 9126268 o scrivere su whatsapp al 334 3263132.

La storia della Rificolona

La Festa della Rificolona nasce a Firenze e si celebra alla vigilia della Natività della Madonna (8 settembre). I pellegrini che giungevano in città illuminavano il cammino con lanterne e fiaccole, dando vita a un corteo tanto suggestivo quanto folkloristico. Da qui la tradizione delle “rificolone”, lanterne di carta colorata spesso appese a lunghe canne.