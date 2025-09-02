Officine della Cultura, la festa conclusiva del progetto Saràbanda

ARezzo, 2 settembre 2025 – «Giovedì 18 settembre, alle ore 21, ti aspettiamo in Piazza Zucchi, ad Arezzo, per la festa conclusiva del progetto Saràbanda. Sul palco l'Orchestra Multietnica di Arezzo in un evento creato in collaborazione con Associazione Donne Insieme per festeggiare i 30 anni dalla costituzione dell'Associazione. In platea tu insieme a noi!» dadi Officine della Cultura.

«Presto torneremo a parlare di teatri, di stagioni, di produzioni che si muovono cercando di raccontare il contemporaneo. Oggi vogliamo invece salutarti con una bella novità - la notizia è uscita sulla stampa locale, come puoi vedere dall'immagine che segue, ma potrebbe esserti sfuggita: nell'estate che sta finendo siamo tornati gestori del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino! L'autunno porterà dunque ulteriori occasioni d'incontro e noi non vediamo l'ora!».