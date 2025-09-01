Torna la “Sagra della Castagna e del Porcino”

Arezzo, 1 settembre 2025 – L'ass.ne rione Porta Murata d i Lucignano org anizza per il 17/18/19 Ottobre a Lucignano (Ar) “Sagra della Castagna e del Porcino”,
tre giorni di divertimento, shopping, musica e spensieratezza!
Programma:
Venerdì 17 Ottobre 2025
-Ore 20.30 OKTOBERFEST con cena a base di stinco( su prenotazione), salsicce e fagioli, panini, patatine, porcini fritti e molto altro, musica dal vivo con “KLINEX”, a seguire Dj set .
Sabato 18 Ottobre 2024
- Dalle ore 15.00 Mercatino dell'artigianato e prodotti tipici, area giochi e spettacoli itineranti.
- Ore 20.30 OKTOBERFEST con cena a base di stinco ( su prenotazione), salsicce e fagioli, panini, patatine, porcini fritti e molto altro, musica dal vivo con “BALLANTINE BAND”, a seguire Dj Set.
Domenica 19 Ottobre 2025
- Dalle ore 9.00 Mercatino dell'artigianato e prodotti tipici, area giochi.
- Ore 13.30 Pranzo RossoBlu (su prenotazione).
- Ore 16.00 Merenda e spettacoli itineranti, intrattenimento bimbi e molto altro.
—SEMPRE PRESENTI: Castagne calde e Funghi porcini—
Info e prenotazioni presso le nostre pagine social Facebook e Instagram Rione Porta Murata.