Cosa FareTorna la “Sagra della Castagna e del Porcino”
1 set 2025
Torna la “Sagra della Castagna e del Porcino”

In arrivo tre giorni di divertimento, shopping, musica e spensieratezza a Lucignano

castagne

castagne

Arezzo, 1 settembre 2025 – L'ass.ne rione Porta Murata d i Lucignano org anizza per il 17/18/19 Ottobre a Lucignano (Ar) “Sagra della Castagna e del Porcino”,

tre giorni di divertimento, shopping, musica e spensieratezza!

Programma:

Venerdì 17 Ottobre 2025

-Ore 20.30 OKTOBERFEST con cena a base di stinco( su prenotazione), salsicce e fagioli, panini, patatine, porcini fritti e molto altro, musica dal vivo con “KLINEX”, a seguire Dj set .

Sabato 18 Ottobre 2024

- Dalle ore 15.00 Mercatino dell'artigianato e prodotti tipici, area giochi e spettacoli itineranti.

- Ore 20.30 OKTOBERFEST con cena a base di stinco ( su prenotazione), salsicce e fagioli, panini, patatine, porcini fritti e molto altro, musica dal vivo con “BALLANTINE BAND”, a seguire Dj Set.

Domenica 19 Ottobre 2025

- Dalle ore 9.00 Mercatino dell'artigianato e prodotti tipici, area giochi.

- Ore 13.30 Pranzo RossoBlu (su prenotazione).

- Ore 16.00 Merenda e spettacoli itineranti, intrattenimento bimbi e molto altro.

—SEMPRE PRESENTI: Castagne calde e Funghi porcini—

Info e prenotazioni presso le nostre pagine social Facebook e Instagram Rione Porta Murata.

