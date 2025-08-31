Il “Grande Mercato delle Pulci – Nel Borgo”

Arezzo, 31 agosto 2025 – Il centro storico di Monte San Savino si trasformerà oggi in un grande mercato a cielo aperto , ospitando una nuova edizione del “Grande Mercato delle Pulci – Nel Borgo”. Dalle 9 alle 19, oltre 150 espositori animeranno le vie del paese con abiti e oggetti usati, pezzi vintage, articoli da collezione, libri, giochi e piccole rarità da scoprire passeggiando tra i vicoli di uno dei borghi più belli della Toscana.

L'appuntamento sarà anche l'occasione per sensibilizzare il pubblico sui temi del riciclo e del riuso, con iniziative pensate per unire creatività, sostenibilità e divertimento.

Grazie all'associazione PassO Osservato, i visitatori potranno incontrare originali spaventapasseri realizzati con materiali di bellezza di recupero: figure insolite e sorprendenti che raccontano la diversità e invitano all'incontro con l'altro senza pregiudizi. Scattando una foto insieme e inviandola tramite WhatsApp al numero 3473020831 sarà possibile partecipare a un concorso a premi e vincere un salame, simbolo dell'autenticità e delle tradizioni del territorio.

Per facilitare l'arrivo e la partecipazione di tutti, saranno attive navette gratuite in partenza dallo Stadio Comunale Le Fonti, dalla Zona Industriale e da La Gora.