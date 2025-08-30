Il campione di normalità, Sinner secondo Mazzoni

Arezzo, 30 agosto 2025 – C'è Marco Mazzoni, vicedirettore di Livetennis.it, con «Jannik Sinner – Una straordinaria normalità» arriva oggi al parco Presentini di Castiglion Fiorentino. L'incontro con Marco Mazzoni, inizialmente in programma alle 19:00 al Parco Presentini, è stato anticipato alle ore 16:00 e si svolgerà presso l'Auditorium "Le Santucce" causa maltempo.

Nel libro si racconta, aldilà dei risultati raggiunti, la vera eccezionalità di Jannik, cioè il suo essere saldamente ancorato a un'esperienza di ragazzo cresciuto con valori solidi, maturato lontano dai riflettori assecondando i tempi dello sviluppo del proprio corpo e della tecnica di gioco. Quella di Marco Mazzoni non è una semplice biografia del miglior tennista italiano di sempre, ma il racconto di un percorso sano, e straordinariamente normale, verso le più alte vette del successo. E' il secondo appuntamento con «Pini da Sfogliare», la rassegna letteraria promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino e con la direzione artistica di Simona Buracci. Un appuntamento che quest'anno giunge alla terza edizione e che si svolgerà fino a venerdì 5 settembre, alle ore 19, nella cornice verde del Parco Presentini. Il tema scelto per quest'anno è «Tutti i colori della cronaca», un filo rosso che legherà le storie, gli incontri e le voci di giornalisti, scrittori e autori che si sono confrontati con la realtà, raccontandola da angolazioni differenti. Domani domenica 31 agosto la scena sarà di Gabriella Ambrosio, scrittrice, giornalista e docente, con «Il garbuglio di Garlasco». Un'inchiesta rigorosa e appassionante che torna su un caso di cronaca nera controverso, intrecciando atti processuali, intercettazioni e storie personali per far luce su una vicenda ancora ricca di zone d'ombra. Una ricostruzione basata su migliaia di pagine processuali, interrogatori, intercettazioni e la conoscenza diretta dei protagonisti.