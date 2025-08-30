Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Muore dopo furtoGratta e vinciMatteo RenziBike sharing chiudeCubo neroOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaPensionata sbanca il “Gratta e vinci”. Il biglietto indicato dalla nipotina vale una fortuna
30 ago 2025
GAIA PAPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Pensionata sbanca il “Gratta e vinci”. Il biglietto indicato dalla nipotina vale una fortuna

Pensionata sbanca il “Gratta e vinci”. Il biglietto indicato dalla nipotina vale una fortuna

La super giocata alla tabaccheria Brucato di via Petrarca, premiata una cliente abituale della ricevitoria. Il titolare assicura: “La signora gioca regolarmente ma senza esagerare, la bimba di 5 anni ha scelto per lei”

A raccontare l’episodio è Anthony Brucato, titolare, insieme al fratello David, della storica tabaccheria

A raccontare l’episodio è Anthony Brucato, titolare, insieme al fratello David, della storica tabaccheria

Per approfondire:

Arezzo, 30 agosto 2025 – Non sempre la fortuna arriva per calcolo o per abitudine. A volte basta un gesto casuale, come il dito di una bambina che si posa su un biglietto colorato in vetrina. È così che, in via Petrarca ad Arezzo, una pensionata si è ritrovata in tasca una vincita da 100mila euro con un Gratta e Vinci “Il Miliardario” da 5 euro. A raccontare l’episodio è Anthony Brucato, titolare, insieme al fratello David, della storica tabaccheria, che ancora sorride pensando all’incredulità della cliente. “La signora era passata insieme alla nipotina, come fa spesso. Davanti alla vetrina piena di biglietti, ha detto: “Scegli tu”. La bambina, che avrà avuto cinque anni, ha indicato proprio quello.

Approfondisci:

Il pensionato trova la casa svaligiata dai ladri e muore per lo choc. “Hanno rubato la vita di mio padre, un uomo buono”

Il pensionato trova la casa svaligiata dai ladri e muore per lo choc. “Hanno rubato la vita di mio padre, un uomo buono”

La nonna lo ha comprato, lo ha grattato subito e poi ci ha guardati come per dire: “È possibile?”. E invece sì, era possibile: il biglietto nascondeva una cifra da capogiro. “Quando lo abbiamo controllato, erano davvero 100mila euro. Gliel’ho detto subito: signora, non lo perda, è vero. Le ho spiegato cosa fare, i tempi, le procedure in banca. Ma lei era emozionata, quasi stordita, e continuava a non credere ai suoi occhi”.

Approfondisci:

Cupole, torri e grattacieli di Firenze: così il cubo nero cambia lo skyline della città

Cupole, torri e grattacieli di Firenze: così il cubo nero cambia lo skyline della città

La donna è una cliente abituale, che passa all’edicola una volta alla settimana. “Compra uno o due Gratta e Vinci da 5 euro, ogni tanto le capita di vincere piccole somme, 10 o 20 euro. Ma una vincita così, mai. E poi questa volta è stata proprio la nipotina a scegliere. È il dettaglio che rende la storia speciale”. Il biglietto fortunato è già stato celebrato dalla tabaccheria con il cartello ufficiale che segnala la vincita. “Fa piacere sapere che a vincere è stata una persona normale, che gioca senza esagerare. Una pensionata: 100mila euro sono una somma davvero importante”.

E la bambina? “Era contenta, ma non capiva il valore di ciò che aveva fatto. Per lei era un gioco, un biglietto colorato che ha scelto senza pensarci troppo. Però credo che la nonna, in famiglia, ricorderà a lungo quel momento e il ruolo della nipotina”. Una nonna, una bambina e un Gratta e Vinci da 5 euro trasformato in una fortuna da 100mila. Un colpo di fortuna che conferma come la vita possa cambiare in un istante.

6 foto

Firenze, 29 agosto 2025 - Ultimo scampolo d'estate, uno degli ultimi weekend prima dell'autunno. Ma se finiscono le vacanze, non chiudono le sagre, anzi. In questo weekend che chiude agosto 2025 gli eventi si susseguono. Ce n'è per tutti i gusti: tanti i paesi che organizzano feste per degustare piatti tipici. Con una particolarità: il fritto sarà grande protagonista. Ma non solo. Dai tortelli alla polenta, ci sono piatti davvero per tutti i palati. Ecco dunque le sagre da non perdere nel weekend, tra sabato 30 e domenica 31 agosto. Maggiori informazioni sul sito Sagre Toscane. Oltre ai sei eventi che proponiamo in queste schede, ricordiamo anche la sagra della panella e della focaccia di Rapolano Terme con un ricco programma. Oltre alla immancabile sagra del coniglio fritto di San Miniato, che è andata avanti per tutto agosto e che arriva proprio in questo weekend al gran finale. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata