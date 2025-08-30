Pensionata sbanca il “Gratta e vinci”. Il biglietto indicato dalla nipotina vale una fortuna

Arezzo, 30 agosto 2025 – Non sempre la fortuna arriva per calcolo o per abitudine. A volte basta un gesto casuale, come il dito di una bambina che si posa su un biglietto colorato in vetrina. È così che, in via Petrarca ad Arezzo, una pensionata si è ritrovata in tasca una vincita da 100mila euro con un Gratta e Vinci “Il Miliardario” da 5 euro. A raccontare l’episodio è Anthony Brucato, titolare, insieme al fratello David , della storica tabaccheria, che ancora sorride pensando all’incredulità della cliente. “La signora era passata insieme alla nipotina, come fa spesso. Davanti alla vetrina piena di biglietti, ha detto: “Scegli tu”. La bambina, che avrà avuto cinque anni, ha indicato proprio quello.

La nonna lo ha comprato, lo ha grattato subito e poi ci ha guardati come per dire: “È possibile?”. E invece sì, era possibile: il biglietto nascondeva una cifra da capogiro. “Quando lo abbiamo controllato, erano davvero 100mila euro. Gliel’ho detto subito: signora, non lo perda, è vero. Le ho spiegato cosa fare, i tempi, le procedure in banca. Ma lei era emozionata, quasi stordita, e continuava a non credere ai suoi occhi”.

La donna è una cliente abituale, che passa all’edicola una volta alla settimana. “Compra uno o due Gratta e Vinci da 5 euro, ogni tanto le capita di vincere piccole somme, 10 o 20 euro. Ma una vincita così, mai. E poi questa volta è stata proprio la nipotina a scegliere. È il dettaglio che rende la storia speciale”. Il biglietto fortunato è già stato celebrato dalla tabaccheria con il cartello ufficiale che segnala la vincita. “Fa piacere sapere che a vincere è stata una persona normale, che gioca senza esagerare. Una pensionata: 100mila euro sono una somma davvero importante”.

E la bambina? “Era contenta, ma non capiva il valore di ciò che aveva fatto. Per lei era un gioco, un biglietto colorato che ha scelto senza pensarci troppo. Però credo che la nonna, in famiglia, ricorderà a lungo quel momento e il ruolo della nipotina”. Una nonna, una bambina e un Gratta e Vinci da 5 euro trasformato in una fortuna da 100mila. Un colpo di fortuna che conferma come la vita possa cambiare in un istante.