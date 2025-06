Con 10 euro vince 2 milioni. Il ‘colpo’ fortunato al Gratta e Vinci

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 7 giugno 2025 – Evidentemente la Dea Bendata ha deciso di ‘baciarlo’ come si deve. E così un operaio del posto, descritto come cliente abituale del Bar da Beppe di Castelnuovo Garfagnana, ha vinto 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci che ne vale 10.

E’ successo nella mattinata di oggi, sabato 7 giugno. Da quanto appreso, l’uomo era entrato nel bar per riscuotere 500 euro da una precedente vincita. Ha quindi deciso di spenderne altri 10 per tentare nuovamente la sorte ed il colpo è stato davvero vincente. Due milioni di euro, cifra record per questa modalità di gioco.