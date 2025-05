"Turista per sempre", un gratta e vinci da un milione e mezzo

La fortuna è cieca e stavolta ha scelto la città di Pistoia. Nella mattinata di lunedì 19 maggio, nella tabaccheria numero 3 di via Curtatone e Montanara, nel cuore del centro storico, un fortunato ha comprato un biglietto del gioco "Turista per sempre" centrando una vincita davvero sostanziosa, in totale circa un milione e mezzo di euro di cui godrà per i prossimi vent’anni. "In provincia so che erano già state vinte cifre importanti, e in dieci anni che gestisco questa tabaccheria era già successo che qualcuno vincesse dei premi, anche sostanziosi. Ma una vittoria del genere, con cifre così alte, non mi era veramente mai capitato di vederla" racconta il titolare Lorenzo Tempesti (nella foto). Forse neanche lo stesso fortunato, un signore che da quelle parti si vede spesso, si aspettava di vincere, e in quel momento, quando ha avuto tra le mani il biglietto vincente, forse è rimasto spiazzato pure lui.

"Non ha battuto ciglio ed è rimasto molto tranquillo, anzi direi che ha reagito quasi con freddezza, tanto che lì per lì mi sono spaventato io. Ha comprato il biglietto e si è seduto a giocare, e poi a un certo punto mi ha chiamato per farmi vedere che era uno vincente. Non ha festeggiato né ha avuto reazioni particolari, e nemmeno io ho detto nulla. Siamo stati cauti e siamo rimasti molto calmi, anche per un discorso di sicurezza: si tratta di un titolo al portatore, lo incassa chi lo presenta, quindi è stato più prudente così perché se te lo sfilano addio" racconta ancora il titolare. Il fortunato, che Lorenzo conosce, ma il cui nome non ha voluto rendere noto, ha vinto nell’immediato trecentomila euro (da tassare), poi seimila euro al mese per i prossimi vent’anni e altri centomila alla fine di questo periodo.

"Naturalmente siamo molto felici per lui, magari adesso la voce gira e ci fa anche po’ di pubblicità!" conclude sorridente Lorenzo.

Corrado Ciampi