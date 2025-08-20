Quattro rapine in poche ore nel centro di Firenze, arrestati tre ragazzini

Firenze, 20 agosto 2025 – Nemmeno maggiorenni eppure già rapinatori incalliti. Tre minori – due italiani e un rumeno, tutti sedicenni) sono accusati di almeno quattro rapine compiute in centro storico a Firenze nel giro di due giorni; i carabinieri della stazione Uffizi li hanno arrestati dopo una rapida indagine.

L’episodio culminante risale alla sera di lunedì, quando due turisti francesi si erano rivolti all’Arma per denunciare di essere stati vittima di una rapina. Tre ragazzi li avevano aggrediti con lo spray al peperoncino e uno dei due turisti era stato anche colpito con un coccio di bottiglia, il tutto per rubare un telefono. Grazie alle telecamere è stato possibile individuarli. La pattuglia che li ha rintracciati ha trovato in possesso dei tre ragazzini un coltello, uno spray al peperoncino e 215 euro in contanti. Ovviamente c’era anche il telefono appena rubato, con lo schermo macchiato di sangue.

I tre minorenni sono sospettati di altre tre rapine, commesse sempre nelle vie del centro storico. I tre sono stati arrestati e messi a disposizione della Procura dei minori che li ha spediti nel carcere minorile.