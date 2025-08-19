Il gelato griffato di Louis Vuitton saluta Forte dei Marmi: chiosco senza permessi

Forte dei Marmi, 20 agosto 2025 – Il fotografatissimo cono monogram saluta Forte dei Marmi. Oggi è l’ultimo giorno di apertura del chiosco-gelateria di Louis Vuitton, costretto ad una chiusura anticipata rispetto ai tempi del pop up per l’assenza di alcuni permessi relativi alla struttura. In sostanza era necessaria l’autorizzazione paesaggistica per quel manufatto, rappresentando un intervento che può avere un impatto visivo, strutturale o ambientale su un bene tutelato. E’ stata così presentata istanza a posteriori che ha ottenuto però parere contrario dal momento che la struttura era già montata e che doveva avere un’estetica più leggera e integrata col contesto del centro del paese.

A quel punto il gestore aveva 90 giorni per rimuoverla ed evitare ulteriori sanzioni: così da domani il chiosco sarà chiuso e il manufatto della maison tornerà la prossima stagione con un’immagine sicuramente rivista. Oggi dunque è l’ultima occasione per visitare quella gelateria luxury che ha sbancato i social, diventando un vero e proprio fenomeno Instagram grazie ad una linea totalmente brandizzata, dalle cialde ai tovagliolini, che ha conquistato influencer e selfie-maniaci.

Il gelato griffato ha segnato l’estate con lunghe file alle 16 ad attendere l’apertura del chiosco per assaggiare i due gusti realizzati in esclusiva: il Vivienne con latte portoghese e variegatura al mandarino, ispirato alla bambola-feticcio nata nel 2017, e Gaston dedicato al nipote del fondatore che negli anni ‘30 ha guidato la maison.