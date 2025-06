Forte dei Marmi, Hermès si riaffaccia e si sussurra un’offerta

Forte dei Marmi (Lucca), 20 giugno 2025 – L’alta moda ha ancora un appetito vivace su Forte dei Marmi. Con maison di livello che non avrebbero rinunciato a aprire una propria boutique in centro. Torna prepotente il nome di Hermès, che nel 2023 ha visto naufragare le trattative per subentrare nell’immobile in viale Morin a due passi da piazza Marconi. Ma il gruppo starebbe ancora monitorando gli immobili ’interessanti’ dal punto di vista logistico e avrebbe avanzato una proposta ( i bene informati parlano di 28 milioni) per acquistare un edificio di proprietà di un istituto bancario, così da progettare un monomarca multipiano in una posizione invidiabile. Ma, oltre ai rumors, al momento non ci sarebbero contratti sottoscritti per il subentro della griffe francese (che nel 2027 vorrebber arrivare in Versilia, proprio nell’anno in cui è prevista la positiva apertura di un numero consistente di hotel di lusso attualmente in ristrutturazione). Una tra le pochissime a non esserci ancora ritagliata uno spazio nel paese ormai diventato vetrina glamour di livello internazionale, tra maison che hanno riqualificato ville storiche e altre che hanno lanciato la gelato-mania come Louis Vuitton che per quest’estate può vantare la scommessa sicuramente più originale e viralissima sui social.

Ma le novità sul fronte dei movimenti immobiliari non sarebbero finite qui: anche Chanel da tempo è interessatissima a Forte dei Marmi, e la cosa non è mistero per nessuno. Si vocifera di una buona uscita proposta ad un’attività storica e potrebbe essere proprio il brand delle iconiche borse matelassè ad aver lanciato la scommessa economica per acquisire quel fondo strategico. Il nome di Giorgio Armani come possibile futuro acquirente della Capannina è sicuramente un ulteriore elemento di slancio per le realtà luxury della moda che non intendono affatto mollare la presa su un paese che, visto il fermento in atto, nel 2027 si preannuncia come la nuova Montecarlo d’Italia.