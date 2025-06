Tacchi addio, stregati dal ‘boho chic’. Le tendenze dell’estate raccontate dalla stylist

Versilia, 15 giugno 2025 – Il linguaggio del summer fashion parla chiaro: banditi abiti strizzati o tacchi vertiginosi, da preferire capi oversize e dal sapore boho-chic. Le indicazioni per un impeccabile look estivo sono sintetizzate da Rebecca Del Vita, 31 anni di Forte dei Marmi, tra le più apprezzate stylist free lance a Milano dove segue campagne pubblicitarie su stampa e tv per i più importanti brand di moda. Recentemente è stata proprio lei a curare il maxi pannello pubblicitario di un brand di abiti da sposa che è stato collocato sulla facciata di un edificio in via Spadari a due passi dal Duomo, catturando non poco l’attenzione dei passanti.

Rebecca Del Vita

“Le passerelle esaltano una tendenza bohémien – racconta – con abiti comodi e lunghi per il giorno, dai disegni floreali e impreziositi con fiocchi o pizzi capaci di rispolverare un concetto elegante di femminilità e di vacanza tradizionale. La novità è la riscoperta del camoscio, materiale legato tipicamente alla stagione invernale, che invece per la sua natura quasi impalpabile lo ritroviamo in mocassini, stivali o cinture di tanti turisti che dalla città arrivano in Versilia e non rinunciano a quella cifra stilistica più western che già ha imperversato nelle scorse collezioni autunno inverno. Per una mattina al mercato di Forte dei Marmi ideale pure un jeans balloon e una t-shirt e la rivisitazione dello zoccolo in una formula più cool. I colori del momento? Il bianco resta un evergreen di stagione, affiancato da giallo burro e il caldo mocha mousse. Ripescato dal passato anche il pois che rappresenta un’ideale opzione per chi punta al classico”.

La giornata in spiaggia promette di brillare, tra accessori e bikini che possono esagerare in cascate di paillettes. “E’ sempre elegante presentarsi in bianco candido oppure con un kaftano – suggerisce la fashion stylist – ed è possibile anche giocare con le trasparenze purchè siano civettuole, divertenti e non volgari. Consigliabili ciabattine basse con fascia pulita e pollice verso all’infradito, ok alle borse in rafia e ai cappelli in paglia, dai tradizionali fino alle visiere a tesa larga che conferiscono un’aura decisamente fascinosa. Piacciono anche i fouland a bandana capaci di esaltare i lineamenti del viso. I costumi oggi sono quasi elementi di scena e restano promossi i bikini impreziositi da paillettes o strass oppure anche interi. E’ bello sfoggiare oro, tra anelli, orecchini e accessori che possano davvero brillare di luce: consigliatissimi i bracciali rigidi bangles capaci di sovvrapporsi e creano dinamicità nel loro movimento”.

Si cambia decisamente registro la sera dove l’immagine dell’eleganza assume i contorni di una donna dandy, di ispirazione maschile ma con il giusto tocco di malizia. Così chiedono le maison e così è possibile adeguarsi puntando all’oversize ed evitando ogni soluzione strizzata od extra short. “Vediamo poco o niente di aderente – specifica Rebecca Del Vita – piuttosto grandi giacche da posare sulle spalle, camicie con volant con cui giocare magari accostandole a uno short per una festa a bordo piscina. I vestiti super mini non sono adatti e anche una giovanissima trova risposta alla propria bellezza con un abito appoggiato al corpo e lungo oppure corto ma con la gonna a palloncino. Abbinamenti sobri ma efficaci che permettono di attingere al classico per non sbagliare mai. E se è vero che riaffiora prepotentemente e ciclicamente la stampa animalier, il suggerimento è di farne uso accurato e lo sconsiglio a gran voce alle donne over”.

Una mini rivoluzione si vive nelle calzature. Il tacco alto scompare anche per i gran galà elegantissimi, non ci sono equilibri vertiginosi in questa estate che sta per cominciare. “Le altezze puntano al medio – dettaglia l’esperta – con 5-7 centimetri al massimo. Si può scegliere il sandalo oppure la più discreta décolleté slingback che resta più libera col laccino sul retro, altrimenti anche una ballerina a punta per chi vuole stare comoda. Molte aziende propongono anche una soluzione accattivante: il sandalo rasoterra con dettagli in oro o argento all’altezza del pollice che garantiscono luce e un tocco dal respiro internazionale anche al look più basico. C’è anche qualcosa assolutamente da abolire nell’estate del glamour: le ciabatte modello Birkenstock”.