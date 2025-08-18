‘This is it’: la Lamborghini dei mari a Portoferraio. Ma è troppo grande per ormeggiare

Portoferraio, 18 agosto 2025 – Spettacolare ingresso di "This is it", "la Lamborghini dei mari", nella darsena medicea di Portoferraio. Il futuristico catamarano, un lussuosissimo gioiello di ingegneria nautica da mezzo miliardo di dollari, ha provato ad ormeggiare al molo Elba, ma non è riuscito ad entrare per via della sua larghezza di ben 15 metri. Seppur lungo solo 44 metri, è uno dei più grandi catamarani al mondo, la stazza imponente e linee futuristiche ne fanno un’opera d’arte.

La sua presenza in darsena ha attirato l’attenzione dei molti turisti a passeggio sul lungomare del capoluogo elbano, ma dopo varie manovre il gigante della nautica di è allontanato e messo comodamente alla fonda nella rada di Portoferraio. Il proprietario di "This is it"- il cui nome di ispira probabilmente al film documentario di Michael Jackson o alla canzone omonima – è l’imprenditore cipriota Tasos Papanastasiou, l’uomo d’affari avrebbe scelto il nome dopo aver fortemente desiderato quello che ha definito "lo yacht dei suoi sogni".

Lungo 44 metri, "This is it" ha 6.500 metri quadrati di enormi vetrate che illuminano un interno curvilineo e asimmetrico, ispirato alle creature marine e al mondo automobilistico. Si tratta di è uno dei catamarani più sorprendenti degli ultimi anni. Lo ha costruito The Italian Sea Group, con grande attenzione all'ecosostenibilità.

L’imprenditore cipriota Tasos Papanastasiou è il fondatore della società XM con Konstantinos Kleanthous e Ilias Mavromatis, che si é poi evoluta nella piattaforma finanziaria Forex, con oltre 10 milioni di clienti in più di 190 paesi. Valerie Pizzera