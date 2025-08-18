Arezzo, 18 agosto 2025 – Nemmeno il meteo ferma il Vintage Festival, Indotto da 1 milione di euro per il territorio

Si è conclusa la settima edizione del Vintage Festival Castiglion Fiorentino con numeri da record toccati nel giorno di Ferragosto, venerdì, e nel successivo sabato. Sui circa 10.000 metri quadri interessati dal Festival tra le vie del paese, oltre 100 artisti si sono alternati nelle varie piazze e palchi di Castiglion Fiorentino; più di 80 ballerini professionisti si sono esibiti in queste 4 serate e 90 espositori hanno caratterizzato il Vintage Market dislocato in 3 diverse zone.

Ma il festival è coinvolgimento del nostro centro commerciale naturale e di tutte le attività economiche del centro storico che hanno accolto, nonostante la pioggia del primo e dell'ultimo giorno, circa 40 mila presenze in una 'quattro giorni' con un indotto stimato di circa 1 milione di euro.

"Siamo consapevoli, - afferma il Vicesindaco Devis Milighetti - che il Festival porta una ricaduta significativa sul nostro territorio. In assenza di un evento trainante, il rischio sarebbe stato quello di un centro vuoto e con molte serrande abbassate. Grazie alla sinergia con i nostri commercianti e allo splendido lavoro del direttore Artistico Marco Talladira - prosegue Milighetti - abbiamo ospitato anche 5 artisti internazionali a dimostrazione della crescita dell'evento che ormai ha assunto una rilevanza nazionale, come ha dimostrato la pubblicazione dell'evento all'interno del sito del ministero del Turismo www.italia.it e la messa in onda di servizi all'interno di tg nazionali che forniscono una positiva ricaduta d'immagine per la nostra città", conclude Devis Milighetti.