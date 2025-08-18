La storia a piccoli passi

CronacaNuovi spogliatoi al campo sportivo di Poppi
18 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Nuovi spogliatoi al campo sportivo di Poppi

Un intervento da 300 mila euro a servizio di 500 piccoli atleti

lorenzoni

lorenzoni

Arezzo, 18 agosto 2025 –  Nuovi spogliatoi al campo sportivo di Poppi, un intervento da 300 mila euro a servizio di 500 piccoli atleti

E' in corso presso lo stadio di Ponte a Poppi, un importante intervento di efficienza energetica e di sostituzione di tutti gli impianti meccanici degli spogliatoi finanziati da fondi europei per un importo di circa 300 mila euro.

Gli spogliatoi sono a servizio di un'intensa attività sportiva che coinvolge la Casentino Academy, l'Atletica Casentino e l'Associazione Ruzzola e Rulletto.

A darne notizia, a seguito di un sopralluogo, sono il Sindaco Federico Lorenzoni e l'Assessore allo Sport Maurizio Maggi.

Lorenzoni commenta: "L'intervento era molto atteso perché in questo impianto convergono più di 500 piccoli e grandi atleti di tre società sportive ovvero la Casentino Academy - una tra le più grandi e importanti del Casentino - l'atletica e il rulletto. Gli interventi riguardano l'isolamento dell'involucro della struttura con cappotto termico e la sostituzione degli impianti meccanici con pompe di calore e un impianto fotovoltaico. Tutto questo rappresenta un lavoro di grande impatto per la comunità di Poppi e non solo e siamo molto contenti, come gestori, di avere potuto attivare per garantire un confort maggiore agli atleti e assicurare un risparmio energetico al comune per gli anni futuri, oltre a diminuire drasticamente l'impatto a livello ambientale”.

Maurizio Maggi, Assessore allo Sport conclude soddisfatto: "Una grande soddisfazione poter partecipare all'avvio di questi nuovi lavori che, di fatto, rappresentano un secondo progetto su questo impianto su cui lavorano diverse realtà sportive. Abbiamo iniziato con i campi di allenamento, inaugurati qualche mese fa e adesso è il turno degli spogliatoi. Per il prossimo futuro stiamo pianificando interventi sul retro tribuna e su questa splendida pista di atletica".

