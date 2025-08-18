Arezzo, 18 agosto 2025 – Bibbiena stazione: riqualificazione passaggio pedonale del campo sportivo.

Bibbiena Stazione ha un nuovo passaggio pedonale completamente riqualificato che, nel prossimo futuro, diventerà anche ciclopista dell’Archiano.

Il Sindaco Filippo Vagnoli ha fatto un sopralluogo ai lavori prima delle chiusure estive.

“Abbiamo iniziato un nuovo cantiere a Bibbiena Stazione, una riqualificazione di qualità di un passaggio pedonale molto frequentato che è quello al campo sportivo Fratelli Brocchi, limitrofo alla tribuna che, prossimamente, diventerà anche ciclopista dell’Archiano, perché nelle vicinanze verrà realizzata, in collaborazione con l’Unione dei Comuni, la passerella sul torrente Archiano che collegherà le due ciclopiste ovvero quella dell’Archiano e quella dell’Arno”, spiega il Sindaco.

L’investimento è di circa 30 mila euro e a questo proposito il primo cittadino commenta: “Un piccolo investimento che dimostra come, anche gli interventi minori, quando son ben organizzati e coinvolgono situazioni di particolare interesse e importanza, hanno una valenza enorme per la comunità di riferimento, in questo caso Bibbiena Stazione, che in questi anni ha visto una serie di interventi di valore. Cito solo il Parco dell’Arcobaleno, la struttura del centro sociale con l’arte e il Tannino”.

In particolare è stato rifatto tutto il manto e a breve verranno installati anche i nuovi pali per l’illuminazione. Il sindaco commenta: “Questo spazio avrà un’illuminazione nuova e questo significa che potrà essere utilizzata anche di sera e in sicurezza. Rigenerare i nostri quartieri rimane una priorità, così come la sicurezza dei nostri cittadini. In più devo ricordare che questo contesto è molto frequentato da bambini e famiglie per gli allenamenti e le partite di calcio. Un motivo in più per restituirlo alla comunità in maniera adeguata alle nuove esigenze di vita, cura e vita di ognuno”.