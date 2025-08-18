Arezzo, 18 agosto 2025 – Polifonico internazionale: le modifiche al traffico e alla sosta

In occasione del Concorso Polifonico Internazionale mercoledì 20 agosto dalle ore 20:00 alle ore 23:30 e venerdì 22 agosto dalle ore 08:00 alle ore 13:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in: via San Domenico (tratto da via della Chiassaia a piazza San Domenico), piazza San Domenico (lati perimetrali da via San Domenico a via Padre Caprara e in tutta l'area della piazza antistante alla chiesa, con esclusione dello stallo riservato alla sosta del veicolo che espone il permesso per disabili n. Negli stessi giorni e negli stessi orari è istituito il divieto di transito dei veicoli in via Sassoverde, (eccetto i fruitori delle proprietà laterali ed i veicoli in transito da/a via Madonna Laura), piazza San Domenico, via San Domenico (nei tratti compresi tra via della Chiassaia e piazza San Domenico e tra via di San Clemente e via XX Settembre), via di San Clemente (tratto compreso tra via Garibaldi e via San Domenico) ad eccezione del traffico locale.