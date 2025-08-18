Arezzo, 18 agosto 2025 – Gattini lanciati dall'auto, la nota dell'assessore Giovanna Carlettini
"Sono inorridita ed estremamente indignata e spero che i responsabili siano individuati e condannati severamente". Non usa mezzi termini l'assessore Giovanna Carlettini nel commentare la notizia dei gattini lanciati da un'auto in corsa.
"Ricordo a tutti che la legge contro gli atti di violenza sugli animali prevede la reclusione e sanzioni fino a 30.000 euro, aumentate nei casi che provocano la morte dell'animale. È il minimo che si merita chi compie gesti di tale crudeltà. Rispetto al contenuto degli articoli pubblicati dalla stampa, che hanno evidenziato presunte carenze organizzative nel soccorso agli animali da parte dei Comuni, - continua l'assessore - desidero precisare che il Comune di Arezzo da molti anni ha istituito un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, svolto con estrema cura, dedizione ed efficacia da ENPA, titolare anche della gestione del canile comunale Grazie al nostro impegno congiunto, ogni anno sono decine gli animali a cui viene prestato soccorso e cura, come ben noto anche ai servizi veterinari della ASL".