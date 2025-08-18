Arezzo, 18 agosto 2025 – Gattini lanciati dall'auto, la nota dell'assessore Giovanna Carlettini

"Sono inorridita ed estremamente indignata e spero che i responsabili siano individuati e condannati severamente". Non usa mezzi termini l'assessore Giovanna Carlettini nel commentare la notizia dei gattini lanciati da un'auto in corsa.