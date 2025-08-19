I progressisti sulla Fiera: "Ha evidenziato le pecche"

"La Fiera di San Lorenzo ha messo a nudo le fragilità del modus operandi dell’attuale amministrazione comunale". L’analisi è di Michele Infrantolino del coordinamento di Seravezza Progressista. "Code chilometriche, disagi generalizzati e ad un intreccio di mala-gestione e assenza di programmazione (resa palese dall’incidente stradale di Via Marconi) – dettaglia – intreccio che ha trasformato un’occasione di festa in un’esperienza di profondo disagio. Questo episodio offre l’opportunità di riflettere sulla gestione del nostro centro storico: abbiamo già sottolineato la necessità improrogabile di interventi strutturali per migliorare la viabilità seravezzina, con un potenziamento dei servizi di navetta. La scelta dell’attuale amministrazione comunale e della Fondazione Terre Medicee di puntare più sulla quantità che sulla qualità e più sugli aspetti ludici e pop che su quelli artistici e culturali impone anche drastiche scelte organizzative e strutturali. Anche perché, con le passate amministrazioni di centrosinistra, i grandi eventi come Enolia, il Giro d’Italia o il Festival Blues non intasavano una intera stagione, ma ne erano prezioso corollario. Servono almeno due interventi: il rafforzamento del servizio navetta dalla stazione e l’adozione di un piano veicolare temporaneo a senso unico per il centro durante gli eventi e devono essere rapidamente realizzati i due parcheggi già previsti dagli attuali strumenti urbanistici".