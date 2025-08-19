Inaugurato il Versilia Adventure Park

È stato inaugurato ieri a Lido di Camaiore il "Versilia Adventure Park", il primo parco avventura del territorio, realizzato nell’area verde di via del Fortino dopo un importante intervento di riqualificazione concordato con il Comune di Camaiore. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Marcello Pierucci, l’assessore all’urbanistica Iacopo Menchetti e la titolare del parco, Rosa Annarumma. La nuova struttura restituisce vitalità a circa 5mila metri quadrati di verde urbano, trasformati in un luogo polifunzionale a basso impatto ambientale, pensato per famiglie, turisti e residenti di tutte le età.

Apre subito l’area dedicata ai percorsi acrobatici sugli alberi: undici tracciati differenziati per difficoltà e fasce d’età, con prezzi tra i 10 e i 25 euro e possibilità di abbonamenti e pacchetti famiglia. Tutti i percorsi sono sorvegliati da personale specializzato.

Entro settembre sarà completata la seconda parte del parco, con bar, terrazza, giardino sensoriale, percorso terapeutico, sala polivalente e spazi per eventi privati.

"Lo abbiamo pensato come un luogo aperto e accessibile – spiega Rosa Annarumma –. Un progetto che valorizza il territorio, unisce gioco e natura e restituisce vita a una zona rimasta troppo a lungo in disparte".