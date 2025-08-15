Natale d’Estate in Versiliana. Oggi festa controcorrente. Panettoni e musica live

Incorniciato dalla comicità di Andrea Pucci, protagonista per due serate a teatro nei giorni più caldi dell’estate, il Ferragosto della Versiliana si veste di una novità golosa e festosa: arriva “Natale d’Estate”, un appuntamento unico che celebra il panettone artigianale in una calda giornata d’agosto, trasformando il cuore dell’estate in un vero e proprio Natale anticipato. La Fondazione Versiliana, presieduta da Paola Rovellini, ha infatti ideato per oggi una giornata speciale dedicata a grandi e piccini, un’occasione di festa e condivisione all’insegna della tradizione più dolce.

A partire dalle 17.30, nei giardini attorno alla Villa della Versiliana, prenderà il via una speciale caccia al tesoro pensata per bambini e famiglie, seguita da una vera e propria festa con gelato e panettone offerti per l’occasione a tutti i piccoli partecipanti. Ma i festeggiamenti del “Natale d’Estate” proseguiranno per tutto il pomeriggio con i panettoni artigianali dell’azienda Italo Vezzoli - rinomata realtà toscana che da oltre cinquant’anni si dedica con passione alla produzione di dolci lievitati di alta qualità - protagonisti assoluti della giornata. La degustazione sarà accompagnata dalla musica dal vivo, con i musicisti di Privilege Event che proporranno al pubblico un mix senza dubbio insolito tra tormentoni estivi alternati a musiche natalizie, con la possibilità di scattarsi qualche simpatico selfie tra pupazzi di sabbia e renne in costume da bagno.

"Abbiamo voluto festeggiare una tradizione - il panettone di ferragosto - amata in Versilia; un momento che parla del gusto per la vita di questa terra. Per sorprendere e regalare un’esperienza diversa a chi ci viene a trovare a Ferragosto e per ritrovarsi, perché anche quella della Versiliana è una comunità nella comunità – dichiara Paola Rovellini, presidente della Fondazione Versiliana –. Ringrazio l’azienda Italo Vezzoli per aver messo a disposizione il suo panettone di eccellenza artigianale e i musicisti della Privilege che con la loro musica dal vivo accompagneranno questa festa: dalla caccia al tesoro dedicata a bambini e famiglie fino all’ora di cena. Un modo piacevole per arricchire una giornata già speciale". Ingresso libero.

Fra.Na.