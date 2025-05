"La Tinaia", un parco pubblico che si rinnova

Nel cuore del Campo d’Aviazione sorge “La Tinaia“, un parco giochi comunale che rappresenta un esempio di dedizione e impegno per farne un luogo della comunità. Su misura per le famiglie. Grazie agli sforzi di un’associazione locale, il parco è stato infatti completamente rinnovato, offrendo a grandi e piccini un’area sicura e gratuita dove trascorrere momenti di gioia e relax.

Al suo interno sono stati create aree dedicate proprio all’incontro. Come la zona barbecue attrezzata, o quella dedicata alle feste per compleanni. Gli ampi spazi all’ombra degli alberi sono ideali per godersi semplicemente una giornata all’aria aperta.

Tra le novità più apprezzate, proposte dalla gestione, spicca il nuovo campo da calcetto, perfetto per gli appassionati di sport. Inoltre, è stata creata un’area centro estivo dedicata ai bambini dai 3 anni in su, con numerose attività pensate per stimolare il gioco e la socializzazione.

Qui i piccoli possono divertirsi con giochi sportivi, una ludoteca, gonfiabili, una piscina e giochi d’acqua, vivendo un’estate all’insegna del divertimento e della natura. Le iscrizioni al centro estivo sono aperte dila segreteria del parco giochi. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0584.371419 anche su whatsapp.

La Tinaia di Viareggio è un simbolo di comunità e impegno, un’oasi urbana che restituisce alle famiglie un luogo di incontro e benessere. Grazie alla passione ed ai sacrifici di chi ha reso possibile questo progetto, oggi Viareggio può vantare uno spazio dove il gioco, la natura e lo sport si incontrano per regalare sorrisi e momenti felicità

Red.Viar.