La Pineta è sempreverde. Nasce il "Festival green" per un futuro sostenibile

La Pineta di Ponente si veste a festa per ospitare la prima edizione del “Festival Green in Pineta”, un evento gratuito dedicato al risparmio energetico, alla sostenibilità e agli amici animali, promosso dall’associazione da Api, l’Associazione Pineta Insieme, con il patrocinio del Comune di Viareggio e della Fondazione Carnevale.

L’iniziativa – che inaugura un ciclo di eventi pensati per rilanciare la Pineta come luogo di vita e socialità – nasce con un obiettivo chiaro: restituire ai cittadini uno degli spazi verdi più belli della città, rendendolo più animato, più vissuto, più sicuro. La giornata si aprirà con uno spazio espositivo interamente dedicato alla casa green e all’innovazione tecnologica. Aziende locali e nazionali presenteranno soluzioni per l’efficienza energetica, sistemi di climatizzazione intelligente, caldaie di nuova generazione e impianti fotovoltaici. Non mancherà l’aspetto scientifico: saranno presenti esperti dell’Università di Pisa, che illustreranno al pubblico come nasce una comunità energetica e quali benefici concreti può portare nelle nostre vite quotidiane. Assieme a loro interverrà anche l’ingegner Stefano Simonetti, che ha curato l’organizzazione tecnica del Festival e coordina l’area tematica “green”. "Il nostro obiettivo – spiega Simonetti – è mostrare in modo semplice e diretto come ciascuno di noi possa fare scelte intelligenti e sostenibili, risparmiando energia e migliorando la qualità della vita. Le comunità energetiche rappresentano una frontiera concreta, accessibile e collettiva per un futuro più verde".

Ampio spazio sarà riservato anche al mondo degli animali con la rassegna “Il quattrozampe più simpatico”, un momento dedicato all’educazione, al gioco e alla pet therapy. Previsti incontri con veterinari, nutrizionisti, e momenti di formazione per i proprietari. I più piccoli potranno divertirsi con le maschere di cartapesta a cura della Fondazione Carnevale, il truccabimbi, e partecipare a sessioni di disegno e laboratori creativi. Inoltre, sarà possibile visitare l’ambulanza veterinaria a porte aperte in collaborazione con la Noss. Ad arricchire il programma, anche l’energia travolgente della “Rumba Pesa”, una band itinerante su due ruote che porterà musica e allegria tra gli alberi della pineta.

"La Pineta è un patrimonio di tutti – dichiara la presidente di Api, Barbara Taddei –. E questo festival è solo l’inizio: vogliamo riportare le famiglie, i bambini e gli animali in uno spazio verde che deve tornare a vivere ogni giorno dell’anno. Vogliamo renderla più sicura, più frequentata, più amata"

Red.Viar.