A1, inferno in galleria. Auto ferma travolta dal tir: 3 morti tra le lamiere. Chi sono le vittime

Firenze, 16 luglio 2025 – Si è bloccata nel bel mezzo della corsia. Alcune auto in transito sono riuscite a schivarla, un camion invece non è riuscito a evitare l’impatto, molto violento, con la Fiat Panda. Due donne (65 e 39 anni) e un uomo (69) sono morti sul colpo, una 37enne e una bambina di 4 anni sono rimaste ferite molto gravemente, una famiglia distrutta. È il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto il 15 luglio tra un tir e una macchina intorno alle 14, all’interno della galleria di Base sulla A1, nel tratto della Direttissima compreso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna nel comune di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. A bordo dell’auto c’era anche un cane, che è morto nell’impatto. La circolazione sul tratto interessato è stata completamente bloccata dalle 14.30 a poco prima delle 16 per consentire le operazioni di soccorso. Uno stop che ha spezzato in due l’Italia: solo poco dopo le 16.45 l’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima è stata riaperta completamente.

Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, l’auto, una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano i cinque si sarebbe fermata all’improvviso all’interno della galleria della Variante di Valico. E il camion, che sopraggiungeva a velocità sostenuta, non sarebbe riuscito a evitare lo scontro. La polizia stradale di Firenze sta visionando le immagini delle telecamere per ricostruire al meglio la dinamica dell’incidente. Mentre i vigili del fuoco hanno operato con divaricatori e cesoie per estrarre le tre vittime e i due feriti dalle lamiere del mezzo, completamente divelto. La bambina di 4 anni e la donna di 37, figlia e madre, sono state trasportate in ospedale con l’elicottero regionale Pegaso: le loro condizioni rimangono gravissime e la prognosi riservata.

Residenti a Gravellona Toce, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte (zona lago Maggiore), le vittime e i feriti fanno parte dello stesso nucleo familiare. A perdere la vita sono stati il nonno, la nonna e una zia della piccola ferita: Mauro Visconti, 69 anni, di Verbania, Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65, di Lima (Perù) e Carla Stephany Visconti, 39 anni, anche lei nata in Perù.

Gli inquirenti in queste ore stanno cercando di risalire al grado di parentela, mentre l’ipotesi più probabile è che il gruppetto stesse rientrando a casa dopo le vacanze estive. A perdere la vita nello schianto sono stati due passeggeri che si trovavano sui sedili posteriori, e quello seduto alla destra del conducente, la donna di 37 anni. Che insieme alla piccola di quattro anni lotta fra la vita e la morte.

Il pm di turno della Procura di Firenze, Sandro Cutrignelli, nelle prossime ore aprirà un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale. Da chiarire gli ultimi momenti prima dell’impatto. La macchina si è veramente arrestata all’improvviso in mezzo alla carreggiata? Cosa può aver provocato lo stop? Un malore del conducente? Un guasto del mezzo o la benzina finita? Domande alle quali si cercherà riposta anche in quello che resta della Fiat Panda, andata distrutta dopo lo scontro.