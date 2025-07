Lo scontro, le lamiere contorte in galleria: tre morti nell’auto in A1, deceduto anche un cane

Barberino del Mugello (Firenze), 15 luglio 2025 – Una giornata tragica in provincia di Firenze, segnata da un incidente sull’Autostrada Bologna Firenze. Una vicenda che una volta di più ripropone il tema della sicurezza alla guida. Uno scontro tra un camion e un’auto ha provocato tre morti che, secondo le prime informazioni, sarebbero italiani. Erano tutti all’interno della macchina. Deceduto anche un cane.

Si tratta verosimilmente di una famiglia. Sono tre le vittime appunto, tutte di sesso maschile, mentre una bambina e una donna di 35 anni sono state portate in ospedale in gravi condizioni con gli elicotteri Pegaso. Una tragedia iniziata intorno alle 14 di martedì 15 luglio.

Quando i primi automobilisti hanno dato l’allarme per lo scontro in galleria, vigili del fuoco e 118 si sono mossi subito. Sono stati proprio i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest i primi ad arrivare. La situazione era molto difficile. Nella galleria, l’auto era accartocciata dopo lo scontro con il camion e le cinque persone erano intrappolate tra le lamiere. Per questo il personale ha dovuto lavorare con cesoie e divaricatori.

Le code provocate dall'incidente in A1: tre i morti nello scontro fra camion e auto

Con i vigili del fuoco è intervenuto il personale sanitario. Una volta liberate le persone, i medici non hanno potuto che constatare la morte di tre persone. Non ce l’hanno fatta, troppo gravi le ferite nel tremendo scontro. Gravi, ma vive, una bambina e una donna di 35 anni. Per questo sono subito intervenuti ben due elicotteri, che hanno trasportato le ferite in ospedale in codice rosso. Intanto, in direzione Bologna si è formata una lunga coda.

E’ stata istituita l’uscita obbligatoria a Firenzuola, l’unico modo per cercare di sbloccare la situazione facendo passare tutto il traffico dalla strada normale. La viabilità locale si è comunque appesantita, con traffico rallentato sulla statale della Futa in particolare. Intanto, gli uomini del soccorso insieme a quelli di Autostrade hanno continuato il lavoro per consentire il ripristino delle condizioni di viabilità. Il tratto interessato è stato poi riaperto intorno alle 16. Da qui la situazione è lentamente tornata alla normalità.