Incidente A1 oggi, gli itinerari alternativi. Tre le vittime, tragedia della strada

Barberino del Mugello (Firenze), 15 luglio 2025 – Una tragedia della strada. Tre morti e due feriti in un incidente avvenuto sull’autostrada A1 tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Lo scontro fra camion e auto è avvenuto in galleria quando erano circa le 14. La posizione dell’incidente in galleria ha reso i soccorsi ancora più complicati e drammatici.

Sono molti gli automobilisti intrappolati nell’ingorgo. Una situazione comprensibilmente molto delicata. Autostrade per l’Italia indica quali sono gli itinerari alternativi per gli automobilisti diretti a Bologna. Le autorità hanno posto l’uscita obbligatoria a Firenzuola

"Agli utenti diretti verso Bologna e in transito sulla A1 Direttissima, dopo l’uscita obbligatoria a Firenzuola – scrive Autostrade – si consiglia di rientrare in A1 a Sasso Marconi dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Agli utenti in viaggio sulla A1 e diretti verso Bologna si consiglia di utilizzare la A1 Panoramica”.

Situazione difficile sul tratto visto il blocco totale del traffico che, iniziato appunto alle 14, quando c’è stato l’incidente, andrà avanti a lungo. Sono stati i vigili del fuoco a liberare dalle lamiere le cinque persone rimaste intrappolate nell’auto tamponata. Tre di loro sono morte, come ha poi constatato il personale sanitario del 118 arrivato sul posto insieme agli altri mezzi di soccorso. I deceduti sono tutti e tre uomini, mentre una bambina e una donna di 35 anni, gravemente ferite, sono state trasportate in ospedale.

"Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi – dice ancora Autostrade – sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24”.