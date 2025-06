Incidente sull'autostrada A1: 5 feriti, grave un ventenne trasportato a Careggi

Firenze, 8 giugno 2025 – Paura in autostrada A1, nelle prime ore della mattinata di oggi, 8 giugno. In un incidente stradale avvenuto all’altezza di Barberino del Mugello, in direzione sud, sono rimaste ferite cinque persone, tra cui tre ragazzi. L’auto ha sbandato ed è finita contro il guard rail.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, del distaccamento di Barberino del Mugello, che hanno messo in sicurezza il tratto autostradale e hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre tre giovani rimasti incastrati nei sedili posteriori del veicolo. Ferito in modo grave un ragazzo di 20 anni trasportato in codice rosso a Careggi. Per permettere le operazioni di soccorso, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso alla circolazione, con inevitabili disagi per il traffico. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi di legge.

