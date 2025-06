Schianto nella notte a Castiglione della Pescaia: due giovani feriti, grave ragazza di 19 anni

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 8 giugno 2025 – Un incidente stradale molto grave è avvenuto nella notte a cavallo tra il 7 e l’8 giugno, intorno alle una, lungo la strada provinciale delle Collacchie, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia. Due giovani, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19, che viaggiavano in sella a una moto, per cause in corso di accertamento, sono caduti dal mezzo.

Le ferite più gravi le ha riportate la 19enne che è stata trasferita dai soccorritori del 118 in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Per il trasporto della giovane è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso, mentre il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto. Sul posto sono intervenute tempestivamente l’automedica, le ambulanze della Misericordia e della Humanitas, oltre alle forze dell’ordine, che si sono occupate dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.