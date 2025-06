Fungaiolo salvato dal cane Drago. Due notti nel bosco a 84 anni: recuperato dai Vigili del fuoco

Due notti nel bosco prima di essere ritrovato vivo, stanco ma indenne, il fungaiolo di 84 anni disperso. Lo ha trovato “Drago”, un cane del gruppo cinofilo dei Vigili del fuoco di Siena, sfinito da due notti trascorse all’addiaccio con la speranza di trovare una via d’uscita nell’intricata vegetazione nella zona di Bosco di Rossano. Alle 13,30, quando è stato individuato dallo straordinario fiuto del cane, la squadra dei cinofili del Comando Vigili del fuoco di Siena lo ha raggiunto, trasportato in area idonea al verricellamento ed elitrasportato dal 118 verso il Noa per un esame generale delle sue condizioni di salute. Zeri è un antico crocevia montano dove il tempo ha lasciato tracce affascinanti e misteriose da interpretare e gustare così come si legge un thriller mozzafiato, ricco di colpi di scena e di stupefacenti epiloghi. Come l’odissea disperata del fungaiolo che voleva mettere nel canestro i primi funghi della stagione, ma ha rischiato la vita intrappolato in un territorio angusto e selvaggio.

L’anziano, residente a Castiglione Chiavarese in provincia di Genova, era arrivato nello zerasco lunedì e aveva parcheggiato la sua Chevrolet Matiz sulla strada che conduce alla frazione di Bosco da dove aveva preso a camminare lungo i sentieri della montagna in cerca di funghi. Lungo il percorso ha però perso l’orientamento e non è riuscito più a trovare la strada del ritorno. Probabilmente era finito in una zona senza segnale telefonico e non ha potuto chiamare subito i soccorsi. Così ha dovuto trascorrere la prima notte al freddo sotto le stelle. La mattina seguente, spostandosi, ha trovato la copertura della rete telefonica ed è riuscito a contattare un amico al quale ha chiesto aiuto spiegando di essersi perso e di non sapere più in quale area della montagna era finito.

Era scattato così nelle prime ore del pomeriggio di martedì l’allarme ai vigili del fuoco di Massa Carrara e al 118 che assieme a carabinieri e guardia di finanza hanno dato il via alle operazioni di ricerca complicate dalla natura impervia dei luoghi. Ma anche dalla tecnologia obsoleta del vecchio cellulare in possesso dell’anziano senza localizzatore gps. Pur contattato al telefono dai soccorritori il fungaiolo non è stato in grado di fornire informazioni sul cammino effettuato nel bosco, apparendo anche confuso. A Bosco di Rossano sono arrivati con i soccorritori dell’Asl, i vigili del fuoco di Aulla, una squadra del Soccorso Alpino di Carrara, quattro unità cinofile dei vigili del fuoco di Arezzo, Siena, MassaCarrara e del Sast Carrara e Lunigiana. Poi si sono alzati in volo due elicotteri che hanno perlustrato l’area con la termocamera, purtroppo inutilmente. Anche una squadra della protezione civile di Zeri e la locale Croce Verde hanno partecipato alle battute nella boscaglia che però pur protraendosi anche nelle ore notturne non ha dato risultati. Nelle prime ore dalla mobilitazione sono intervenuti droni, cinofili e squadre di terra VVF, nonché mezzi aerei della Guardia di Finanza e della Marina Militare. Grazie all’uso di

diverse tecnologie di localizzazione a disposizione delle diverse amministrazioni è stato possibile restringere la zona di ricerca. Le ricerche, coordinate dal Comando Vigili del Fuoco di Massa Carrara e costantemente seguite dalla Prefettura, sono proseguite ieri mattina e grazie alla bravura del cane Drago è stata individuata la posizione del pensionato genovese raggiunto dai soccorritori e trovato in buone condizioni nonostante la terribile avventura. Infine soddisfatto per il felice epilogo della vicenda il sindaco: "Per fortuna l’84enne è vivo è stato individuato e quindi recuperato con Pegaso" commenta il sindaco Cristian Petacchi.

Natalino Benacci