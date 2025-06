Quattro incidenti. Due centauri in ospedale

GROSSETOSabato di incidenti stradali sulle strade maremmane: lungo la strada provinciale del Monte Amiata, in località Capenti, nel comune di Arcidosso il 118 ha attivato i soccorsi per un centauro ferito a seguito di una caduta dalla moto. Sul posto automedica di Castel del Piano e un’ambulanza della Misericordia, sempre da Castel del Piano. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. L’uomo, 32 anni, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato all’ospedale di Grosseto non in pericolo di vita. Brutto incidente in bicicletta ieri alle 9 sulla strada dell’olivone, nel comune di Semproniano. Un uomo di 67 anni, per cause in fase di accertamenti, è caduto dalla bicicletta. Il ciclista, soccorso dal personale medico della Croce rossa di Grosseto e della Misericordia di Manciano, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto. Non sarebbe in pericolo di vita. Altro incidente sulla Statale 223, in corrispondenza dello svincolo di Paganico Nord, per un fuori strada che ha coinvolto un mezzo pesante. Un camion con cella frigorifera, adibito al trasporto di carne, si è ribaltato sul fianco destro (foto) per cause in corso di verifica da parte della Polizia presente sul posto. Fortunatamente, i due occupanti del mezzo sono rimasti illesi. La squadra dei Vigili del fuoco di Grosseto è stata impegnata nelle operazioni di raddrizzamento del veicolo tramite l’utilizzo dell’autogrù. Durante l’intervento, il traffico è stato temporaneamente bloccato e deviato su percorsi alternativi per garantire la sicurezza delle operazioni. Sul posto stradale, Vigili del fuoco e i tecnici dell’Asl. Infinel nel tardo pomeriggio, a a Punta Ala piazzale Orsa Minore un altro motociclista di 46 anni è rimasto ferito in un incidente. Trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto.