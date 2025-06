Schianto fra due automobili. Anziano ferito gravemente. In ospedale con l’elisoccorso

Un uomo di 92 anni è rimasto ferito in uno scontro fra due auto verificatosi ieri mattina lungo la SS 75 Centrale Umbra fra Santa Maria degli Angeli e Rivotorto: vista la situazione clinica dell’anziano, è stato allertato l’elisoccorso Nibbio che lo ha condotto al Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso; il conducente della seconda macchina è stato portato in ambulanza all’ospedale di Assisi per accertamenti. Il traffico ha subìto forti rallentamenti per consentire i soccorsi, gli accertamenti di rito e per la ripulitura della carreggiata. L’incidente si è verificato intorno alle 9.30 sulla corsia in direzione Perugia - Foligno. Per cause in corso di accertamento, le due auto si sono urtate violentemente. L’allarme è stato immediato da parte degli automobilisti di passaggio. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, l’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi i vigili del fuoco del distaccamento della città serafica che si sono occupati di “liberare“ i feriti dalle lamiere e personale Anas. La Polizia locale ha regolamentato la viabilità, adiacenti la Superstrada, sulle quali si è riversato il traffico. Secondo un’ipotesi, al vaglio degli inquirenti, a innescare l’incidente potrebbe esserci stata - condizionale d’obbligo - una fermata improvvisa da parte del 92enne (non si escluderebbe un malore) con l’altro veicolo che ha finito per tamponarlo. Il personale medico del 118, vista la situazione, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso Nibbio che ha poi trasportato l’anziano all’ospedale regionale di Perugia. Il traffico ha subito lo stop lungo la corsia interessata dall’incidente e anche sull’altra per consentire i soccorsi, con code che si sono formate in Superstrada e intasamenti in corrispondenza dell’uscita di Santa Maria degli Angeli.

Maurizio Baglioni