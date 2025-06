Incidente sulla provinciale. Schianto in moto nella notte. Donna grave, corsa per salvarla

Ancora un terribile incidente lungo le strade della Valdichiana con una donna ferita gravemente. Erano quasi le 22 di venerdì sera quando è stato dato l’allarme al numero dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est. Il sinistro si è verificato nel comune di Civitella in Valdichiana, all’incrocio di via delle Case Rosse lungo la strada provinciale 21. Coinvolta una moto. Nell’impatto ha riportato gravi traumi una donna di 31 anni. Sul posto sono intervenuti prontamente un’automedica di soccorso Pegaso 2. La 31enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Le scotte di Siena con l’elisoccorso. Per i rilievi di legge era presente una pattuglia della Polizia Stradale che sarà chiamata a ricostruire le cause del sinistro. L’incidente a Civitella arriva dopo una giornata impegnativa per l’emergenza sanitaria aretina.

Poche ore prima, infatti, sempre in Valdichiana, era scattato il protocollo maxi emergenze a seguito di un incidente che ha coinvolto un pullman turistico con 56 persone a bordo, avvenuto sulla Siena-Bettolle in località Pietraia, in direzione di marcia da Perugia verso Siena. Il pullman ha sbandato per cause ancora in corso di accertamento, urtando il guard rail. Sul posto, oltre all’elisoccorso Pegaso, erano state dirottate due ambulanze infermierizzate, una ambulanza con soccorritori, una ambulanza infermierizzata da Perugia e una automedica. Attivati anche vigili del fuoco e protezione civile per il supporto alle persone che non hanno riportato ferite. Fortunatamente non grave il bilancio dell’incidente che ha portato in ospedale solo tre pazienti: due donne in codice giallo hanno raggiunto i nosocomi di Fratta e San Donato e un uomo in codice verde è stato trasportato alla Fratta. In questo caso i rilievi di legge sono stati affidati alla polizia stradale.

Appena pochi giorni fa un’altra tragedia sulle strade della vallata. Un 39enne, Edmond Gjioci residente a Tuoro, è stato investito in località Riccio a Cortona lungo la sr71. Un impatto tremendo, al quale non è sopravvissuto. A travolgerlo è stata un’auto guidata da un 19enne che, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo. La tragedia è avvenuta di prima mattina proprio sul ciglio della strada, poco lontano da una fermata dell’autobus. Tutti i tentativi per salvare la vita a Gjioci sono stati vani: l’uomo è morto nel luogo dell’incidente. Lascia la moglie e una figlia piccola.

La.Lu.