La Signora delle Comete premiata da Aidda

Firenze, 15 luglio 2025 – La luna specchiata sull’Arno ha fatto da scenografia alla Festa dell’Estate di Aidda Toscana, ospitata al Circolo Canottieri e animata da quasi un centinaio di socie provenienti da ogni provincia. Cuore della serata, il conferimento del titolo di “Donna di eccellenza” all’ingegnera Amalia Ercoli Finzi, classe 1937, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica (con 110 e lode nel 1962) e ancora oggi collaboratrice del Politecnico di Milano su studi per future missioni umane – con orto botanico – verso Marte e, in prospettiva, la Luna. A presentarla è stato il generale Settimo Caputo dell’Aeronautica Militare, che le ha ricordato l’appellativo di “Signora delle Comete” guadagnato ai tempi del progetto Rosetta. Insieme a lui, la presidente di Aidda Toscana Paola Butali ha consegnato il riconoscimento, affiancata dalla presidente nazionale Antonella Giachetti. Sul palco, tra gli applausi, Ercoli Finzi ha dimostrato ancora una volta la sua inesauribile energia: «Ho quasi un secolo ed ho lavorato tanto e ancora lavoro», ha esordito davanti a una platea partecipe di imprenditrici e professioniste. La cerimonia ha registrato la presenza delle istituzioni. A portare il loro saluto, infatti, la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che hanno sottolineato il valore del modello di leadership femminile promosso da Aidda. Accanto al premio principale, la serata ha celebrato la fedeltà associativa con attestati per dieci, venticinque, trentacinque e oltre quarant’anni di militanza. Le socie premiate sono Luana Bucci Conti Lapi, Maria Grazia Cassetti, Diomede Chiapperini, Teodolinda Maresca, Laura Lucherini, Gabriella Ciabattini e Valcarenghi Bolli. Due nuove socie di Arezzo sono entrate proprio in occasione della Festa dell’Estate di Aidda Toscana, che ancora una volta dimostra il proprio entusiasmo associativo. I loro nomi sono Roberta Biancalani e Simona Cucini. Tra ricordi di un padre partigiano e le sfide scientifiche che l’attendono, Amalia Ercoli Finzi – madre di cinque figli e nonna di sette nipoti – continua a essere un punto di riferimento per la diffusione delle materie STEM, soprattutto tra le ragazze. Caterina Ceccuti