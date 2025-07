Lions a sostegno del territorio di Vaglia

Firenze, 15 luglio 2025 - La cornice è stata quella (magica) di Villa Vecchia del Feriolo, che pochi giorni fa ha ospitato il Lions Club Vaglia per il saluto d'estate e, soprattutto, il rito più simbolico dell'associazione internazionale dei "Leoni": il “Passaggio della Campana”. Sotto i cipressi illuminati dal tramonto, l'avvocato Matteo Mugnaini ha consegnato la pin e il martelletto alla neo eletta Patrizia Braschi, inaugurando un nuovo anno di attività all’insegna del motto "We Serve". In uno scenario che unisce passato storico e brio contemporaneo, la serata ha offerto l’occasione di ripercorrere i traguardi messi a segno dal gruppo dei Lions di Vaglia, dal restyling del parco giochi comunale alle campagne di educazione ambientale nelle scuole, a dimostrazione del fatto che i soci del Club non hanno mai smesso di integrare il volontariato tradizionale con un tocco di innovazione. Il progetto di punta resta però il service “Vaglia danneggiata dal maltempo”. Dopo le violente piogge che, lo scorso inverno, hanno messo in ginocchio frazioni e viabilità locale, il club ha mobilitato donazioni e iniziative social: il risultato è stato un contributo economico importante destinato all’acquisto di materiale per la Protezione Civile comunale e per la popolazione. «Il territorio ci ha dato tanto, restituirgli sicurezza era un dovere», ha sottolineato Mugnaini, riassumendo lo spirito del mandato appena concluso. L’orizzonte si amplia oltre i confini provinciali grazie al patto di amicizia con il Lions M.M. Alto Polesine, collegato in diretta durante la cerimonia. I soci hanno dunque brindato a una nuova annata di progetti. Tra le parole più ricorrenti, “territorio”, “rete” e “inclusione”: tre impegni che i Lions sembrano determinati a trasformare in azioni tangibili, perché – come recita il loro motto – servire è più di un semplice verbo, è una vocazione.