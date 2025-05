Le vacanze in spiaggia: "Gran movimento e tanta voglia di mare"

VERSILIA

I telefoni squillano e le prenotazioni arrivano, con un entusiasmo comune, non soltanto tra gli addetti ai lavori delle strutture ricettive, ma anche tra le cabine, gli ombrelloni e la battigia delle spiagge, dove, se da una parte, ancora, "superata la fase acuta dell’emergenza bagnini con la proroga della validità dei brevetti e della possibilità di avere lavoratori inferiori ai 18 anni", come dice il presidente dei balneari di Viareggio, Tommaso Magnani, in alcuni stabilimenti sembrano comunque mancare figure di assistenti ai bagnanti, che il 6 giugno si appresteranno a firmare il rinnovo del contratto, dall’altra parte si respira, in vista di giorni che, con il caldo, porteranno con sè anche potenziali clienti, un’aria, mista al salmastro, di aspettativa.

"È il primo vero ponte, con il sole e la voglia di venire al mare - continua Magnani - Sarà l’avvio dell’estate, con un lunedì di festa che smuoverà parecchie persone. La scuola chiusa e quasi al termine, con un alleggerimento del lavoro, perché di questo periodo i “giochi“, per i ragazzi, sono ormai quasi fatti, e più giorni liberi insieme, permettono alle persone di organizzare anche viaggi più lunghi, sia dall’Italia che dall’estero. Proprio già da tempo si ha avuto una ripresa, attraverso le prenotazioni, del turismo straniero, insieme alle conferme dei clienti storici in linea con gli anni passati. E la città, con la conclusione prossima dei lavori in corso, si presenterà bene ai turisti".

E, insieme alla città, sono gli stessi stabilimenti, pronti ad accogliere habituè e nuovi avventori che, con speranza, si stanno organizzando e preparando a una tre giorni di lavoro e anticipo su quella che potrebbe essere la stagione in arrivo. "Movimento, dalle telefonate e dalle prenotazioni, sembra che ci sia - racconta Marco Daddio, presidente dei balneari di Lido di Camaiore - E proprio per questo l’aspettativa è alta, perché questo è un ponte importante sotto tanti punti di vista: è un bel passaggio per il turismo perché si prevede bel tempo e c’è tanta richiesta e presenza. Il tema, piuttosto, è anche come sarà la situazione dopo il 3 giugno, perché le prenotazioni sono in arrivo ma con un concetto diverso, che implica decidere in base alle previsioni del tempo e, spesso, il giorno prima della partenza. Dunque è difficile programmare, ma in prospettiva e secondo le tendenze, anche la stagione dovrebbe essere buona".

Sembra essere una stagione in cui le spiagge, da quella viareggina fino a quella di Marina di Pietrasanta, saranno oggetto di interesse sempre maggiore anche per chi, prenotando voli e alberghi per tempo, arriva da oltre confine italiano, scegliendo la Versilia come meta favorita per le loro vacanze.

"La richiesta c’è perché è un bel ponte con condizioni meteorologiche, secondo le previsioni, ottime, con un rialzo delle temperature - conclude Francesco Verona, rappresentante dei balneari di Marina di Pietrasanta - Ci sono prenotazioni, oltre che dagli storici, anche da clienti nuovi, di nazionalità straniera: anche alcuni inglesi, tedeschi e olandesi ora frequentano le nostre spiagge e la richiesta, anche verso l’estate, come lo scorso anno, è abbastaza alta, perché la nostra spiaggia è sempre ben accetta per le vacanze, con tutti i servizi che offriamo e mettiamo a disposizione dei clienti, perché, alla fine. è uno dei motivi per cui siamo più gettonati".

Gaia Parrini