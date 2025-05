Festa della Repubblica a S.Anna. Con l’eurodeputato Tarquinio

Sarà l’eurodeputato Marco Tarquinio, giornalista e politico, a tenere l’orazione ufficiale del 2 giugno a Sant’Anna. La cerimonia si svolgerà alle 15.15 al Museo storico della Resistenza: una Festa della Repubblica particolarmente significativa, celebrata nel Parco nazionale della Pace sorto nel paese martire della strage nazi-fascista del 12 agosto 1944. Dopo il saluto del sindaco Maurizio Verona e dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema, il programma prevede l’intervento di Tarquinio che ha accolto di buon grado l’invito inoltrato dall’amministrazione comunale. L’eurodeputato dal 2011 al 2016, fino alla cessazione dell’attività di quel dicastero della Santa Sede, è stato consultore del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali; vicepresidente della Società Dante Alighieri, dal 25 marzo 2017 è Accademico d’onore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia “Pietro Vannucci” e dal gennaio 2023 al settembre 2024 è stato magistrato-presidente dell’ente Calendimaggio di Assisi. Ha ricevuto molteplici premi nell’ambito giornalistico e umanitario.

"Celebrare la Festa della Repubblica a Sant’Anna di Stazzema - spiega il sindaco Maurizio Verona - ha un significato immenso. In questo territorio sono nati i valori fondativi della nostra Carta Costituzionale, così come in tutti quei territori teatri di stragi nazifasciste e residui dalla Resistenza. Quest’anno, nel 79° anniversario del 2 giugno, abbiamo voluto come oratore ufficiale, l’eurodeputato Marco Tarquinio: un politico che è emerso anche per le sue posizioni, ad esempio la visione sull’Europa, e oggi Sant’Anna è uno dei siti Marchio del Patrimonio Europeo, e per il suo spiccato pacifismo di fronte ai conflitti a cui stiamo assistendo. In un momento in cui c’è una crisi mondiale, i valori di pace e libertà sono messi in crisi, e al contempo emerge una forte disattenzione da parte delle grandi diplomazie, a Sant’Anna continuiamo a coltivare le nostre aspirazioni di tregua e democrazia in tutti i paesi del mondo. Mai più Sant’Anna".

La Festa della Repubblica proseguirà alle 16,30 con la presentazione del libro “Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue” con gli autori Gianluca Fulvetti e Jonathan Pieri. Alle 17,30 nella piazza della chiesa suoneranno i Kinnara in concerto (ingresso libero).

