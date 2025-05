Sensibilità FenomenAle. Donazione alla Croce Rossa per una nuova ambulanza

Sono 2500 gli euro raccolti e donati da FenomenAle alla Croce Rossa di Viareggio. Cifra importante, raccolta al 5° Memorial Alessandro Cecchi - 2° Memorial Renato Ghilarducci (tenutosi lo scorso 18 maggio al Palabarsacchi), e che servirà alla Pubblica Assistenza, presieduta da Gianluca Molco, per comprare una nuova ambulanza, necessità divenuta impellente dopo che un mezzo era rimasto inutilizzabile, a causa di un incidente avvenuto lo scorso settembre. Per FenomenAle l’ennesimo obiettivo raggiunto da quel 10 maggio 2019, giorno della sua fondazione. FenomenAle che da qualche giorno si è anche dotato di un proprio sito internet (www.associazionefenomenale.it) e che è stato presentato in una serata evento al ristorante L’Arginvecchio di Capezzano Pianore. "Abbiamo voluto fare tutto di nascosto a Gigi e Sere - spiega Michela Poletti, una dei simboli dell’associazione - per sorprenderli. È stato un lavoro immenso, ma ne è valsa la pena". "Una serata molto emozionante - va avanti Poletti -, in cui abbiamo portato a termine un progetto che avevamo in mente già dal 2019. L’abbiamo fatto alla presenza di tanti amici che hanno condiviso momenti belli con Ale, siano stati lavorativi, sportivi, ludici, scolastici. Nell’apposita ‘Sezione Alessandro’ sono state caricate tantissime foto e ringraziamo Daniele Melis per il grande lavoro fatto, Chiara, Daniela e Cinzia, per l’organizzazione della perfetta serata. Nel sito c’è la nostra storia, ma ci sarà anche la possibilità di iscriversi come soci".

Sergio Iacopetti