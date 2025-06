“Tutti al mare? No, tutti fermi”. FiPiLi, è iniziata l’estate: tra incidenti e traffico, odissea in auto

Firenze, 1 giugno 2025 – Tutti a fare il bagno, anzi no. Tutti fermi in auto. È una giornata di passione – più delle solite – in FiPiLi. In particolare per chi si è messo in marcia in direzione mare. Oggi, domenica 1 giugno, ci sono stati molteplici incidenti e traffico intenso sulla strada di grande comunicazione. Migliaia le auto che si sono riversate sulla FiPiLi alle prime luci di stamani e per tutto il giorno ma il viaggio verso le località balneari, in questo ponte del 2 giugno che sa tanto di inizio estate, si è trasformato per molti in una vera e propria odissea.

Alle 9 del mattino, nel tratto tra Montelupo Fiorentino ed Empoli, al km 25+100, c’è stato un incidente che ha causato fino a 4 chilometri di coda. Poi un altro, un tamponamento, tra Empoli Est ed Empoli Ovest al km 27+600, per il quale si sono fermati 2 chilometri di coda.

Dopo le 9 c’è un stato un altro incidente nel tratto tra Montopoli e Pontedera che ha causato notevoli rallentamenti. Altri 3 chilometri di coda, stavolta per lavori e non per incidenti, tra Lavoria e Collesalvetti, sempre in direzione mare.

La situazione nelle altre strade, e autostrade toscane, non è diversa. In A11, la Firenze Mare, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e Lucca Est in direzione Pisa. In A15 si sono registrati incolonnamenti fino a 10 chilometri di coda, per lavori e traffico intenso tra Pontremoli (Massa Carrara) e l’allacciamento con l’A12 in direzione La Spezia. Sul raccordo Siena-Firenze altre code, poi risolte, tra Impruneta-Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa in direzione Siena.