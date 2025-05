All’improvviso il vetro distrutto: momenti di paura in FiPiLi, parabrezza colpito da un grosso pezzo di ferro

Firenze, 14 maggio 2025 – Guidare in superstrada e all’improvviso sentire un boato clamoroso e ritrovarsi il parabrezza frantumato da un grosso pezzo di metallo. È quanto accaduto, per l’ennesima volta, a un automobilista sulla FiPiLi. È successo ieri pomeriggio, martedì 13 maggio, intorno alle 18 in direzione Ginestra Fiorentina.

L’uomo, racconta sul gruppo Facebook ‘I Dannati della FiPiLi’, stava viaggiando con una Renault Clio rossa dietro a un camion sulla corsia di destra. All’improvviso, poco prima dell’uscita per Ginestra Fiorentina, dal camion “si è staccato un pezzo di semiasse di ferro pesante, che è rimbalzato sull’asfalto e che si è schiantato sul mio parabrezza”.

Il pezzo di ferro che si è schiantato contro il parabrezza dell'auto (Foto dal gruppo Facebook 'I Dannati della FiPiLi')

"Ovviamente ho suonato – continua a raccontare l’automobilista – ma il camion ha proseguito”. L’uomo si è quindi fermato alla piazzola di sosta poco prima della uscita di Ginestra Fiorentina. Ha poi chiamato il 112 e la polizia stradale è intervenuta per i rilievi. Racconta sul gruppo Facebook che in quel tratto “non ci sono telecamere per l’individuazione del veicolo”. Chiede dunque agli utenti se ci sia qualche testimone che abbia assistito a quanto gli è accaduto.

Non è la prima volta che qualcosa del genere accade sulla Firenze-Pisa-Livorno. Lo scorso mese, nel tratto compreso tra le uscite di Empoli Est ed Empoli in direzione mare un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente con un tir che avrebbe sollevato un pezzo di ferro presente in strada che si sarebbe poi scaraventato sull’auto che era dietro al camion.