Chilometri contromano. Paura in superstrada

MONTOPOLI-PONTEDERAErano da poco passate le 9,30 di ieri mattina quando un automobilista ha sbagliato ingresso della superstrada FiPiLi a Montopoli e invece di dirigersi verso Firenze ha svoltato a sinistra e si è diretto verso Pisa. A niente sono serviti i diversi tentativi di avvertirlo da parte dei conducenti dei veicoli in transito verso Firenze. Camion, auto, furgoni, hanno schivato l’auto che proseguiva imperterrita verso Pontedera e la costa. Clacson, segnali con i fari abbaglianti.

Niente. L’automobilista, evidentemente confuso, ha proseguito fino a quando è stato intercettato da una pattuglia della polizia stradale di Pisa che è riuscita a mettere in sicurezza tutti i veicoli e i loro conducenti rallentando la circolazione e poi bloccando il traffico per far fermare l’auto contromano e farla accostare sulla corsia di emergenza e sulla piazzola. In supporto alla stradale è intervenuto anche il personale di Avr, la società che gestisce la FiPiLi, con gli appositi veicoli con i pannelli che segnalano problemi sulla viabilità della superstrada. Polizia e Avr sono riusciti a bloccare l’auto contromano dopo alcuni chilometri, senza che nessuno si sia fatto male e senza che i veicoli abbiano avuto conseguenze. E’ andata bene.

L’automobilista, dopo essere stato fermato, è stato sottoposto a tutti i controlli del caso e gli sono state elevate le contestazioni previste in questi casi. Ogni volta che succede una cosa del genere – e capita non di rado che veicoli vengano segnalati contromano in FiPiLi – ognuno si domanda come sia possibile possa accadere. Effettivamente gli ingressi della FiPiLi sono dotati di segnaletica chiara e inequivocabile, ma evidentemente non basta. Occorrerebbe, forse, allungare il cordolo iniziale delle corsie di immissione per fare in modo che possa essere più difficile la svolta a sinistra e imboccare la direzione contromano.