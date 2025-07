Tempesta si scatena su Firenze: alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco

Firenze, 2 luglio 2025 – Minuti difficili a Firenze nel pomeriggio di mercoledì 2 luglio: una intensa perturbazione con vento e pioggia ha provocato forti disagi ma soprattutto diversi alberi caduti in varie parti della città. Impressionanti le testimonianze dall’Isolotto in particolare, che parlano di un vento fortissimo e molte grosse piante piegate dalle raffiche.

C’è stata anche la pioggia. Un cambiamento repentino del tempo dopo una mattinata torrida, con temperature che sono andate ancora una volta vicine ai 40 gradi. Poi l’inversione forte di tendenza che ha portato alla pioggia e ai danni.

Maltempo in Toscana, segui la diretta

La Regione Toscana intorno all’ora di pranzo aveva emanato un’allerta gialla per tutta la parte interna della Toscana, costa esclusa. Si cerca adesso di fare un censimento dei danni. Non solo Firenze, danni si registrano anche nella Città Metropolitana. Tra i grossi alberi venuti giù, uno anche in via Belisario, nel Comune di Bagno a Ripoli.

Un albero caduto nel comune di Bagno a Ripoli nella foto inviata dal sindaco Pignotti

In campo i vigili del fuoco, con decine di interventi. Tante le telefonate arrivate alla sala operativa del comando di Firenze. Gli interventi dei vigili del fuoco si sono concentrati per quanto riguarda la città a Campo di Marte. Persone sono state poi liberate dagli ascensori bloccati causa black out in piazza Brunelleschi e via San Gallo, oltre che in via Mazzini. Enel è al lavoro per risolvere il problema: una mancanza di energia che complica ulteriormente la situazione in una giornata appunto già resa difficile dal maltempo. Alberi sono caduti anche a Impruneta, sulla Fipili, a San Casciano Val di Pesa e a Cambi Bisenzio.

Impressionante il calo di temperature sulla città di Firenze, che da giorni stava soffrendo per i consueti quaranta gradi che stavano mettendo a dura prova la salute delle persone e le infrastrutture. Alla stazione meteo di Firenze Orto Botanico il dato è impressionante: quindici i gradi in meno, dai 38.3 intorno alle 15 fino ai 23.1 gradi delle 15.45.